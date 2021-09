Platin - Bullen arbeiten an Trendwende

Anfang Mai etablierte sich bei Platin eine geradlinige Abwärtsbewegung, die erst im Bereich der Unterstützung bei 948 USD gestoppt werden konnte. Allerdings wurde die damalige Konsolidierung Anfang September nach unten aufgelöst und Platin bis an den Support bei 908 USD abverkauft. Dessen Verteidigung rief zuletzt die Bullen wieder auf den Plan, die einen steilen Konter auf das Parkett legten und sogar schon den Kreuzwiderstand bei 1.013 USD attackierten. Dort prallte Platin allerdings nach unten ab und korrigiert aktuell in Richtung der 948 USD-Marke.Der steile Anstieg hat den letzten, bei rund 1.030 USD begonnenen Teil des Abverkaufs neutralisiert und damit zunächst diese Marke als Ziel. Zunächst ist aufgrund der Wucht der Kaufwelle auch mit deren Fortsetzung zu rechnen, solange die 948 USD-Marke nicht deutlich unterschritten wird. Schon ein Anstieg über 988 USD wäre Indiz für eine zweite Kaufwelle bis 1.013 USD und anschließend bereits bis 1.028 USD. Darüber wären die nächsten Longsignale mit Zielen bei 1.066 und später 1.100 sowie 1.135 USD aktiv.Fällt der Kurs dagegen unter 948 USD zurück, dürfte es nach einer Korrektur bis 908 und ggf. 885 USD zur Fortsetzung der volatilen Bodenbildung in diesem Bereich kommen. Unterhalb von 885 USD würde dagegen schon ein Einbruch bis 822 USD drohen und alle Ambitionen der Bullen zunichte machen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG