Polen wird seine Goldreserven weiter ausbauen

Polen plant eine Erhöhung seiner Goldreserven, dies kündigte der Präsident der polnischen Nationalbank in einem Interview mit der polnischen Webseite DoRzeczy.pl an.Demnach erklärte Prof. Adam Glapiński Gold sei der beste Bestandteil der Reserven der Notenbank: "Es diversifiziert das geopolitische Risiko und ist eine Art Vertrauensanker, insbesondere in Zeiten von Spannungen und Krisen." Aus diesem Grund werde man sich bemühen, die Goldressourcen weiter zu erhöhen, wobei der Umfang und das Tempo der Käufe unter anderem von der Dynamik der Veränderungen bei den offiziellen Währungsreserven und den aktuellen Marktbedingungen abhängig seien.Ende August 2021 beliefen sich Polens offizielle Goldbestände auf 230,2 Tonnen. Glapiński verdeutlichte: "Mit ihren Goldbeständen liegt die NBP auf Platz 23 der Zentralbanken weltweit und auf Platz 11 der europäischen Zentralbanken. Neben den absoluten Werten ist es auch wichtig, wie viel Gold im Gesamtvermögen einer Zentralbank enthalten ist. Bei diesem Ansatz liegt die NBP mit einem Anteil von 6,5 Prozent auf einem ähnlichen Niveau oder sogar etwas höher als die Zentralbanken in Deutschland oder den Vereinigten Staaten."Die Notenbank lagert knapp die Hälfte ihrer Goldreserven, nämlich 104,9 Tonnen, in den eigenen Tresoren. Die restlichen 125,4 Tonnen befinden sich den Angaben zufolge im Ausland, hauptsächlich in den Tresoren der Bank of England in London.© Redaktion GoldSeiten.de