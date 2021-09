JP Morgan bereitet sich auf "potenziell katastrophales" Ereignis vor

Wie Jamie Dimon, der CEO von JPMorgan Chase & Co, gestern in einem Interview mit dem Nachrichtendienst Reuters erklärte, habe die US-Bank begonnen, sich auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass die Vereinigten Staaten ihr Schuldenlimit erreichen. Allerdings gehe man derzeit davon aus, dass rechtzeitig eine Lösung gefunden werde, um ein solches Szenario zu verhindern.Man habe diverse Szenarien durchgespielt, wie sich ein möglicher Zahlungsausfall der USA auf die Repo- und die Geldmärkte, die Kundenverträge, die Kapitalquoten und die Reaktion der Ratingagenturen auswirken würde, so Dimon. "Dies ist ungefähr das dritte Mal, dass wir dies tun müssen, es ist ein potenziell katastrophales Ereignis", heißt es weiter.Daher plädiert er für eine Abschaffung der Schuldenobergrenze: "Jedes Mal, wenn so etwas passiert, wird es wieder angegangen, aber wir sollten nie so nahe heran kommen. Ich glaube einfach, dass diese ganze Sache falsch ist, und eines Tages sollten wir einfach einen überparteilichen Gesetzentwurf haben und die Schuldenobergrenze loswerden. Das ist reine Politik."Die Demokraten haben ein Votum vorbereitet, um einen Regierungsstillstand und einen potenziell wirtschaftsschädigenden Kreditausfall der USA abzuwenden, doch eine schnelle Lösung scheint angesichts des Widerstands der Republikaner eher unwahrscheinlich, so Reuters.© Redaktion GoldSeiten.de