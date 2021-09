Zahlungsausfall der USA unwahrscheinlich  Gary Wagner

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit Gary Wagner, dem Herausgeber von TheGoldForecast.com, über die Entwicklungen in der US-Geldpolitik sowie die Prognosen für die Preisentwicklung von Gold und Silber.Laut Wagner sei die Wahrscheinlichkeit, dass im Kongress keine Einigung bezüglich der Anhebung der Schuldenobergrenze erzielt werde, sehr gering: "Ich glaube nicht, dass wir einen Zahlungsausfall erleben werden."Hinsichtlich der Goldpreisentwicklung erklärt der Marktexperte, dass das gelbe Metall in der Vergangenheit eine umgekehrte Korrelation zum US-Dollar aufgewiesen habe, es aber im letzten Jahr Zeiten gab, in denen sich beide im Gleichschritt bewegten. Zuletzt habe sich die inverse Beziehung wieder eingestellt, und der stärkere US-Dollar Druck auf Gold ausgeübt.Die historisch enge Korrelation von Silber mit Gold habe derweil in diesem Jahr nachgelassen, da sich die Preise der beiden Metalle auseinander bewegten.Ein deutlicher Preisanstieg der Edelmetalle sei in der unmittelbaren Zukunft eher unwahrscheinlich.© Redaktion GoldSeiten.de