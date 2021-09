10 Argumente für den Goldbesitz

Sprott Inc. hat auf seiner Webseite eine Ausarbeitung veröffentlicht, die sich mit dem Thema Goldbesitz und den dafür sprechenden Gründen befasst.In der Vorstellung heißt es: "Gold dient seit jeher als Wertaufbewahrungsmittel. Diese Publikation befasst sich mit den einzigartigen Anlageeigenschaften von Gold und erklärt, warum Anleger das gelbe Metall als Teil eines diversifizierten Anlageportfolios unbedingt in Betracht ziehen sollten."1. Im Laufe der Geschichte hat sich Gold als unvergleichlicher langfristiger Wertspeicher erwiesen.2. Gold hat mit der Inflation Schritt gehalten und seine Kaufkraft hat zugenommen, während der US-Dollar an Wert und Kaufkraft verloren hat.3. Gold kann ein guter Ersatz für Anleihen und Bargeld sein, wenn die Zinsen niedrig sind.4. Gold ist ein physischer Vermögenswert, der nicht gehackt, gelöscht oder entwertet werden kann.5. Die Goldnachfrage dürfte mit der wachsenden Mittelschicht in Asien steigen.6. Gold hat sich besser entwickelt als andere Anlageklassen.7. Gold kann ein starker Diversifikator für das Anlageportfolio sein.8. Gold war in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Instabilität ein sicherer Hafen.9. Gold ist im Vergleich zu Aktien unterbewertet.10. Gold hat in Zeiten explodierender Staatsverschuldung an Wert gewonnen.Neben interessanten Fakten und Informationen zu dem gelben Metall enthält die Veröffentlichung interessante Charts und Grafiken. Hier gelangen Sie zum kostenfreien Download © Redaktion GoldSeiten.de