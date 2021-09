Drosselung der Fed-QE & Gold

Letzte Woche kündigte die Federal Reserve eine bevorstehende Verlangsamung ihrer enormen QE-Gelddruckkampagne an. Diese Warnung vor einer Drosselung der quantitativen Lockerung war an der Wall Street weitgehend erwartet worden, so dass sie keine marktbewegende Überraschung darstellte. Gold reagiert besonders empfindlich auf Änderungen der Fed-Politik, da der Handel mit Goldfutures übermäßig gehebelt ist. Eine erwartete Straffung der Fed löst dort häufig Verkäufe aus, da der US-Dollar steigt.Der Offenmarktausschuss der Fed traf sich am Mittwoch zu einer seiner acht Sitzungen im Jahr. Die meisten dieser Sitzungen sind ereignislos, ohne geldpolitische Änderungen. Gradualismus ist das Mantra der Fed, denn schnelle oder überraschende Schritte können die Märkte stark beeinflussen. Die FOMC-Erklärung letzter Woche, die einstimmig von hochrangigen Fed-Vertretern angenommen wurde, enthielt einen neuen Satz, eine formelle Ankündigung, dass die Zentralbank bald mit der Verlangsamung der QE beginnen wird.Der Satz lautete: "Wenn die Entwicklung im Großen und Ganzen wie erwartet weitergeht, ist der Ausschuss der Ansicht, dass eine Verlangsamung des Tempos der Ankäufe von Vermögenswerten bald gerechtfertigt sein könnte." Das ist ziemlich vage, denn "bald" ist subjektiv und hat keinen zeitlichen Rahmen. Der Goldpreis stieg zunächst von 1.776 Dollar auf 1.787 Dollar an, da der FOMC anscheinend auf eine Beendigung des QE-Taperings verzichtete. Die führende Benchmark des US-Dollar, der US-Dollar-Index, brach ebenfalls ein, da keine konkreten Angaben gemacht wurden.Die erste Reaktion des Goldes war beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es sich um eine der üblichen FOMC-Sitzungen handelte, die von den individuellen Wirtschaftsprognosen der obersten Fed-Beamten begleitet werden. Diese beinhalten, wo diese 18 Gouverneure und regionalen Präsidenten den von ihnen direkt kontrollierten Leitzins in den kommenden Jahren erwarten. Die aufgrund ihrer Darstellung als Dotplot bezeichnete Darstellung erwies sich als optimistisch, da die möglichen Zinserhöhungen um ein Jahr vorgezogen wurden.Im vorherigen Dotplot von Mitte Juni erwartete nur ein Drittel der Fed-Vertreter, dass die Zinsen bis Ende 2023 vielleicht um zwei Viertelpunkte angehoben werden. Selbst diese bloße Andeutung weit in der Zukunft liegender Zinserhöhungen ließ den Goldpreis einbrechen und unterbrach einen starken jungen Aufwärtstrend. Innerhalb von drei Handelstagen, die mit dem Fed-Tag begannen, stürzte das gelbe Metall aufgrund extremer Verkäufe von Goldfutures um 5,2% ab. Ausgelöst wurde dies durch einen kräftigen Anstieg des USDX um 1,9% im selben Zeitraum.Die Aussichten auf eine Zinserhöhung im Jahr 2022 waren damals gleich Null, da eine Mehrheit von 11 von 18 Vertretern der Fed davon ausging, dass ihre Nullzinspolitik auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden würde. Das hat sich diese Woche leicht geändert, denn nur 9 von 18 sehen eine Fortsetzung der ZIRP im Jahr 2022. 6 erwarteten eine Anhebung um einen Viertelpunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt, während 3 mit zwei Anhebungen rechneten. Diese Zahlen stiegen von 5 und 2 bei der Sitzung Mitte Juni. Die erste Anhebung um einen Viertelpunkt wird nun also für Ende nächsten Jahres erwartet.Diese Punktdiagramme sind notorisch ungenaue Prognosen für das künftige Niveau der Federal Funds Rate. Der Fed-Vorsitzende selbst hat in seiner Pressekonferenz Mitte Juni nach der FOMC-Sitzung ausdrücklich davor gewarnt. Die Beispiele sind zahlreich. Der letzte Zinserhöhungszyklus der Fed begann Mitte Dezember 2015. An dem Tag, an dem der FOMC die erste Zinserhöhung vornahm, sagten die Punkte vier weitere Zinserhöhungen für 2016 voraus. Ein Jahr später, im Dezember, kam es jedoch nur zu einer einzigen.Das Punktdiagramm vom Dezember 2018 wurde an dem Tag erstellt, an dem der FOMC die Zinsen zum neunten Mal in diesem Straffungszyklus anhob. An diesem Tag prognostizierten die Punkte drei weitere Zinserhöhungen in den Jahren 2019 und 2020. Doch keine dieser Prognosen traf ein, die Fed war mit den Zinserhöhungen fertig! Daher ist es äußerst irrational, wenn der USDX und Gold nach den vierteljährlichen FOMC-Sitzungen, die Punktdiagramme enthalten, gehandelt werden. Diese individuellen Zinsprognosen sind nicht verbindlich und liegen in der Regel falsch.Aber das Dotplot-Zeichen letzter Woche, das auf eine mögliche Zinserhöhung bis Ende 2022 hindeutet, war zweifelsohne kämpferisch, was den Anstieg des Goldpreises nach der FOMC-Sitzung umso beeindruckender erscheinen lässt. In meinem Aufsatz von vorletzter Woche habe ich die Argumentation dargelegt, dass das jüngste "Taper Tantrum" des Goldpreises, der durch starke bis extreme Verkäufe von Goldfutures angeheizt wurde, größtenteils bereits in Zeitlupe und in Erwartung der Fed-Ankündigung stattgefunden hatte. Die Feuerkraft der Goldfutures-Spekulanten ist begrenzt.Die eigentliche Überraschung bei der FOMC-Sitzung in dieser Woche war die Pressekonferenz von Jerome Powell. Da sie die Märkte bewegen können, verfolge ich sie alle live. Dieser Fed-Vorsitzende war so wählerisch, wie ich ihn noch nie zuvor gehört habe! Die Journalisten fragten Powell natürlich nach dem Zeitplan für die Beendigung des QE-Programms. Er war sehr deutlich, ja geradezu nachdrücklich, dass der tatsächliche Ausstieg aus dem QE wahrscheinlich auf der nächsten Sitzung des FOMC angekündigt werden würde. Diese findet am 3. November statt!Powell wurde auch gefragt, ob ein schlechter monatlicher US-Arbeitsmarktbericht Anfang Oktober ihn davon abhalten würde, mit dem Tapering zu beginnen. Er verneinte dies, da die Trends bei den Wirtschaftsdaten wichtiger seien als jeder einzelne Bericht. Er erklärte sogar, dass das kolossale QE-Gelddrucken der Fed in Höhe von 120 Milliarden Dollar pro Monat wahrscheinlich bis Mitte nächsten Jahres beendet sein wird. Powell klang, als ob dieser Zeitplan feststehe, es sei denn, es passiere eine Katastrophe.Die Fed-Flüsterer an der Wall Street kamen übereinstimmend zu dem Schluss, dass dies bedeutet, dass die offizielle Ankündigung der QE-Beendigung Anfang November auf der nächsten Sitzung des FOMC erfolgen wird. Sie gehen davon aus, dass die Fed dann im Dezember tatsächlich mit der Drosselung ihrer Anleihekäufe beginnen wird. Die allgemeine Einschätzung ist, dass die Drosselung in einem Tempo von 15 Milliarden Dollar im Monat oder vielleicht 15 Milliarden Dollar pro FOMC-Sitzung erfolgen wird. Ersteres bedeutet, dass die vollständige Beendigung der QE in Höhe von 120 Milliarden Dollar etwa 8 Monate dauern wird.Ein Tapering in Höhe von 15 Milliarden USD ist logisch, denn die monatlichen QE-Mittel in Höhe von 120 Milliarden USD teilen sich auf in 80 Milliarden USD für die Monetarisierung von Staatsanleihen und 40 Milliarden USD für hypothekarisch gesicherte Wertpapiere. 15 Milliarden USD passen gut dazu, wobei 10 Milliarden USD des monatlichen Tapering auf Staatsanleihen und 5 Milliarden USD auf MBS entfallen. Wenn dieser Zeitplan eingehalten wird, wird es im November weitere 120 Milliarden Dollar an QE geben und weitere 420 Milliarden Dollar während des Tapering von Dezember bis Juni. Es stehen also noch mindestens 540 Milliarden Dollar an QE an!Da Powells Rolle in seinen Pressekonferenzen nach dem FOMC darin besteht, sich noch taubenhafter zu äußern als in den ohnehin schon taubenhaften FOMC-Erklärungen, reagierten die Händler auf seine Entschlossenheit, das QE-Tapering zu beenden. Der USDX erfuhr eine beträchtliche Aufwertung, so dass der Goldpreis eine deutliche Kehrtwende vollzog und von 1.785 Dollar auf 1.766 Dollar zurückfiel. Dennoch beendete das Metall den Fed-Tag mit einem geringfügigen Verlust von 0,4%, was weitaus besser ist als die 1,6% von Mitte Juni, die auf den früheren falkenhaften Dotplot zurückzuführen waren. Gold hielt sich wacker.In der Nacht zum Donnerstag erholte sich der Goldpreis und kletterte wieder in die Nähe von 1.775 Dollar. Doch während der US-Sitzung an diesem Tag, als ich diesen Artikel verfasste, wurde der Goldpreis durch massive Goldfutures-Verkäufe stark nach unten gedrückt. Innerhalb von anderthalb Stunden stürzte der Goldpreis von 1.770 Dollar auf 1.750 Dollar ab. Merkwürdigerweise fiel der US-Dollar-Index bis zum Mittag um beachtliche 0,5%! Die erneute Flucht der Goldfutures-Spekulanten vor diesem Hintergrund war höchst irrational.