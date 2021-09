Gold - Zwischen bullischem Keil und Abwärtstrendbeschleunigung

Seit die Erholungsrally beim Goldpreis Anfang September die zentrale Widerstandsmarke bei 1.833 USD erreicht hatte und der Wert dort nach unten abgeprallt war, hat sich eine Abwärtsbewegung etabliert, die nach einem kurzen Aufbäumen im Bereich der Unterstützungen bei 1.755 und 1.743 USD zuletzt fortgesetzt wurde. Dabei brach der Goldpreis in einer weiteren von volatilen Erholungen durchzogenen Korrektur bis an die Unterstützung bei 1.720 USD ein. Insgesamt nimmt der Abverkauf die Züge einer Keilformation an, die jetzt auf eine dynamische, richtungsoffene Bewegung hinweist.An der Supportmarke bei 1.720 USD trifft Gold nicht nur auf eine wichtige Unterstützung, hier kulminieren auch etliche Kursziele der laufenden Abwärtswelle. Gleichzeitig erreicht der Wert auch die Unterseite der Keilformation. Daher könnte es auf dem aktuellen Niveau durchaus zu einem bullischen Konter kommen.Sollte die Schwäche des Goldpreises aber andauern, dürfte dieser Bereich gebrochen und ein hochdynamischer Abwärtsimpuls bis 1.670 USD und darunter bis 1.640 USD folgen. Denn ein Bruch der Keilunterseite dürfte Stopwellen auslösen und aktiviert direkt die nächsttieferen Kursziele der Abwärtstrendphase. Daher ist selbst ein Einbruch an die langfristige Aufwärtstrendlinie bei 1.600 USD möglich.Drehen die Bullen den Spieß dagegen bei 1.720 USD mit einem Anstieg über 1.743 USD um, könnte dieser Ausbruch aus dem Keil über 1.755 USD bereits ein Kaufsignal aktivieren. In der Folge wäre eine Erholung bis 1.789 USD die Folge. Darüber dürfte sich die Erholungsrally vom August mit aufgrund der tiefen Korrektur deutlich reduziertem Potenzial dennoch bis 1.833 und 1.875 USD fortsetzen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG