Zentralbanken optimistisch, was Erholung der Weltwirtschaft angeht

der Bank of England Andrew Bailey, EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Vorsitzender der Federal Reserve Jerome Powell in einem gemeinsamen Statement, dass man erwarte, dass die Wirtschaftsaktivität bis Ende dieses Jahres oder Anfang 2022 zurück auf Niveaus von vor der COVID-Pandemie zurückkehren werde.Trotz des Optimismus gäbe es jedoch noch Risiken. "Wir haben uns vom Abgrund entfernt, sind jedoch noch nicht über den Berg", so Lagarde. "Die Unsicherheit ist zurückgegangen, ist jedoch nicht vollständig verschwunden." Bailey währenddessen beschrieb die Erholung als "uneben", berichtet Kitco News Anhaltende Störungen der Lieferketten, auch am europäischen Energiemarkt, wurden von den vier großen Zentralbanken als große Bedrohung hervorgehoben. Doch sie redeten diese Risiken klein und erklärten, dass diese Probleme nur temporärer Natur seien. Powell merkte an, dass starker geld- und fiskalpolitischer Stimulus dabei geholfen habe, die Verbrauchernachfrage zu unterstützen, die angebotsseitigen Einschränkungen nun jedoch die Wirtschaftsaktivität zurückhalten würden.Lagarde spielte außerdem den zunehmenden Inflationsdruck herunter, obwohl Europa deutliche Anstiege der Strompreise zu verzeichnen hat. "Die Preiszunahmen, die wir derzeit beobachten können, sind größtenteils der Tatsache zuzuschreiben, dass die Wirtschaft wiedereröffnet wird", erklärte sie. Sie merkte an, dass die langfristigen Inflationserwartungen zwar zugenommen hätten, jedoch noch unter dem Zielwert der EZB blieben.© Redaktion GoldSeiten.de