Der "gefährliche" Pfad der Fed hin zur Schuldenmonetarisierung

Ein prominenter US-Senator hat den Chef der US-Zentralbank gerade als "gefährlich" bezeichnet. Leider sind die wahren Gefahren der amerikanischen Geld- und Fiskalpolitik allen Beteiligten entgangen. Am Dienstag sagte der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, vor dem Bankenausschuss des Senats aus, wo Senatorin Elizabeth Warren den Angriff des linken Flügels der Demokratischen Partei anführte. "Immer wieder haben Sie dazu beigetragen, unser Bankensystem unsicherer zu machen. Das macht Sie zu einem gefährlichen Mann an der Spitze der Fed, und deshalb werde ich mich gegen Ihre Wiederernennung aussprechen", schnitt Warren an.Ungeachtet der umstrittenen persönlichen Investitionen Powells in Märkte, die direkt von den Interventionen der Fed betroffen sind, wird derzeit erwartet, dass er auf Empfehlung von Finanzministerin Janet Yellen von Präsident Joe Biden für sein Amt als Fed-Chef wieder nominiert wird. Das sollte nicht überraschen, denn die meisten Fed-Vorsitzenden werden über verschiedene Regierungen hinweg neu ernannt. Und Powell hat seine Aufgabe, die Kreditaufnahme- und Ausgabenagenda der Regierung Biden zu erleichtern, pflichtbewusst erfüllt.Das Einzige, was an Powell ungewöhnlich ist, sind die Anstrengungen, die er unternommen hat, um eine noch nie dagewesene Ausweitung der Staatsschulden zu ermöglichen. In den letzten 18 Monaten hat die Fed 57% aller neu emittierten Staatsanleihen aufgekauft. Die politischen Entscheidungsträger der Fed führen die USA auf einen gefährlichen Weg in Richtung einer totalen Monetarisierung der Schulden - im Wesentlichen wird der Anleihemarkt ersetzt, um die Staatsausgaben direkt mit aus dem Nichts geschaffenem Geld zu finanzieren.Das größte Risiko einer solchen Politik ist ein unkontrollierbarer Anstieg der Inflation, da der Bedarf von Uncle Sam an Bargeld schneller wächst als die Fähigkeit der Wirtschaft, es zu erzeugen. Natürlich besteht Powell darauf, dass der jüngste Anstieg der Inflation nur "vorübergehend" sei. Aber die Bedeutung des Begriffs wird jetzt so gedehnt, dass er eher etwas wie "unbestimmt" bedeutet. "Die Inflation ist erhöht und wird es wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten bleiben, bevor sie sich abschwächt", sagte Powell bei seiner Aussage in dieser Woche.Warum sich die Inflation jetzt nicht abschwächt, nachdem die Wirtschaft Monate Zeit hatte, Angebotsengpässe und Wiedereröffnungsdruck zu überwinden, ist unklar: "Diese Effekte waren größer und länger anhaltend als erwartet", sagte Powell. Zu den realen Folgen des Versäumnisses der Fed, anhaltende Preissteigerungen zu "prognostizieren," gehören unerschwingliche Wohnungsmärkte, unbezahlbare Lohnforderungen und nicht verfügbare Produkte in Lebensmittelgeschäften und im Einzelhandel.Die steigenden Energiekosten haben sich noch nicht einmal vollständig auf die Verbraucher ausgewirkt. Die Rohölfutures stiegen in dieser Woche zum ersten Mal seit drei Jahren auf 80 Dollar pro Barrel, während die Erdgas-Kontrakte auf ein Sieben-Jahres-Hoch stiegen. Der Bloomberg Commodity Spot Index erreichte den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt, obwohl nicht alle Rohstoffe dazu beitragen. Auffallend schwach sind seit Beginn des Sommerhandels die Kupfer- und Edelmetallmärkte. Was bedeutet die Divergenz zwischen Edelmetallen und anderen Rohstoffen? Eine Möglichkeit ist, dass die Schwäche der Metalle ein Frühindikator für einen bevorstehenden breiteren Ausverkauf bei Rohstoffen ist.Eine andere Möglichkeit ist, dass die Metalle unhaltbar in einen überverkauften Zustand gedrückt wurden und nun dem Beispiel von Rohöl und anderen Rohstoffen nach oben folgen könnten. Der Optimismus in Bezug auf die Wiedereröffnung des Handels hat die Nachfrage nach Gold und Silber als sichere Anlage bis zu einem gewissen Grad gedämpft. Doch dieser Optimismus schwindet, da das Verbrauchervertrauen laut dem jüngsten Bericht des Conference Board sinkt und die Aktienmärkte den Verkäufen erliegen.Es drohen Gefahren für die Wirtschaft, die auf eine lange Phase der Stagflation (geringes Wachstum, hohe Inflation) zusteuern könnte. In einem solchen Umfeld sind herkömmliche sichere Häfen wie Anleihen für die Anleger gefährlich zu halten. Solange die Zinssätze unter der Inflationsrate liegen, werden Anleihen negative Realrenditen abwerfen. Und das könnte noch jahrelang der Fall sein, wenn die Fed weiterhin interveniert, um die Renditen zu drücken und eine weitere Preisinflation anzuregen. Edelmetalle werden letztlich in Form einer abwertenden US-Geldwährung steigen, und sie könnten schnell steigen, wenn sich Stagflationsängste durchsetzen.Zugegebenermaßen haben die Gold- und Silbermärkte in diesem Jahr bisher eine enttäuschende Performance gezeigt. Man kann sicher nicht erwarten, dass sie geradlinig steigen. Und so sicher wie es Zeiten geben wird, in denen Gold und Silber schlechter abschneiden als andere Vermögenswerte, wird es auch Zeiten geben, in denen sie besser abschneiden. Angesichts des gefährlichen Spiels, das Politiker und Zentralbanker mit der ständig wachsenden Verschuldung und der Schaffung von Währungen treiben, besteht die größte Gefahr in den Portfolios der meisten Anleger in einer Übergewichtung von Finanzanlagen und einer Untergewichtung von Edelmetallen.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 29. September 2021 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.