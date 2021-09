Silber lotet neue Mehrmonatstiefs aus

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Während der vergangenen Tage eskalierte die Situation am Edelmetallmarkt weiter und so geriet insbesondere Silber unter starken Abgabedruck. Mit einem Monatsverlust von rund 10% stellt sich der September, Saisonal betrachtet nicht überraschend, als klarer Verlustmonat dar.Somit beschließt der Silberpreis heute seinen vierten Verlustmonat in Folge und verlor seit dem Mehrjahreshoch vom Februar bei 30,05 USD schon rund 29% an Wert. Der gegenwärtige Druck ist enorm und doch liegen Unterstützungen voraus. Nutzen die Bullen diese Chance, so könnte sich zwischen 20,50 und dem aktuell erreichten Level rund um 21,60 USD, tatsächlich eine Bodenbildung eröffnen. Wir werden dies hier engmaschig covern!Bleibt diese mögliche Bodenbildung jedoch aus, wäre bei einem Rückgang unter 20,50 USD per Wochenschluss, mit einer unmittelbaren Anschlusskorrektur bis mindestens 18,70 USD zu rechnen. Dort weist Silber eine weitere massive Unterstützung auf, welche zumindest eine Beruhigung der Lage zur Folge haben sollte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.