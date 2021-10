Silber und Energie - zum Augenreiben!

Die Edelmetalle fahren Achterbahn und logische Erklärungen sind schwer zu finden. Die offiziell präsentierten sind wenig glaubwürdig. Die Weltwirtschaft wird in dramatischem Ausmaß sabotiert, womit das Fundament des Fiat-Geldes untergraben wird. Die Preise für Erdgas steigen so schnell, daß ganze Industriezweige in Bedrängnis geraten und ihre Produktion einstellen oder drosseln. Dies wiederum führt woanders zu Mangel und Preissteigerungen.Die Düngemittelindustrie ist besonders vom Gaspreisanstieg betroffen und Probleme hier führen zu einer Knappheit an CO2, das bei der Düngerherstellung als Abfallprodukt anfällt und für die Lebensmittelproduktion wichtig ist. Das Problem wird aktuell in den USA und Großbritannien akut.Im UK herrscht sogar Benzinmangel, wodurch viele Menschen nicht zur Arbeit kommen. Eine Kaskade von Problemen reiht sich aneinander. Da die Erdgasspeicher längst nicht voll sind, werden die hohen Preise bleiben, wodurch größere Teile des Einkommens für Heizung und Benzin benötigt werden. Was im satten Westen noch machbar scheint, könnte im armen Osteuropa und weniger wohlhabenden Ländern zu dramatischen Konsequenzen führen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)