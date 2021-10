Makara Mining gibt die Zurückweisung des Aktionärsantrags bekannt

VANCOUVER, 1. Oktober 2021 - Makara Mining Corp. (CSE: MAKA) (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Board of Directors im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 21. September 2021 den Antrag von Thu Bich Thi Gui und Purita Querida (die "Antragsteller") gemäß Abschnitt 167 des Business Corporations Act (British Columbia) (das "Gesetz") zurückgewiesen hat. Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass die Antragsteller keine eingetragenen Eigentümer von Aktien des Unternehmens sind und daher nicht berechtigt sind, eine Aktionärsversammlung gemäß dem Gesetz zu beantragen.Makara Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält die Konzessionsgebiete Rude Creek und Idaho Creek im Yukon in Option. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.makaramining.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSGrant Hendrickson, Director & Chief Executive OfficerTel: 604-372-3707E-Mail: grant@makaramining.comDie Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!