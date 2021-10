Kitco-Umfrage: Steigende Inflation erschafft bullische Stimmung am Goldmarkt

Der Sprung von einem 2-Monatstief erschafft etwas Optimismus am Goldmarkt, während sowohl Main als auch Wall Street erwarten, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird, berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Goldpreisumfrage. Auch wenn es zunehmend bullische Stimmung gibt, merken einige Analysten an, dass sich der Markt noch immer steigenden Zinsen, einem Aufwärtstrend des USD sowie allgemeiner Apathie der allgemeinen Investoren gegenübersehen würde.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sieben (50%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere vier (29%) Analysten erwarten einen Preisrückgang, während drei (21%) neutral blieben.Außerdem gaben auch 889 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 430 (48%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 340 (38%) erwarten einen Preisrückgang, während 119 (13%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de