Gold - Phönix aus der Asche

Anfang August startete bei Gold eine Rally, die erst an der wichtigen mittelfristigen Hürde bei 1.833 USD beendet wurde. Seither fiel der Wert in einer volatilen, teils steilen Korrektur immer weiter an den Ursprung der vorherigen Rally zurück und neutralisierte diese mit dem Bruch der Unterstützungen bei 1.755 und 1.743 USD.Erst an der Haltemarke bei 1.720 USD kamen die Bullen zurück, konnten den Goldpreis aber direkt aus einem bullischen Keil über den Widerstand bei 1.755 USD wuchten. Diesem Longsignal folgt aktuell schon der Angriff auf die kurzfristige Abwärtstrendlinie.Der lange erwartete zweite Teil der Sommerrally könnte jetzt von einem sehr tiefen Niveau aus begonnen haben und über die Abwärtstrendlinie bis 1.789 USD führen. Dort wäre mit einer Zwischenkorrektur zu rechnen, ehe der Wert auch über diese Marke und bis 1.809 und 1.833 USD steigen dürfte. Allerdings muss man aufgrund der tiefen Korrektur damit rechnen, dass dieser Anstieg dort endet und von einer weiteren Abwärtswelle abgelöst wird.Der Anstieg ist solange intakt, als die 1.740 USD-Marke nicht unterschritten wurde. Darunter wäre ein kleines Verkaufssignal aktiv und nur eine Bodenbildung bei 1.720 USD könnte einen Einbruch auf 1.670 USD aufhalten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG