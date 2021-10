Silberinvestoren bleiben unerschrocken

Silber hat seit Mitte Juni eine Reihe von starken Kursverlusten erlitten, die als Kollateralschaden der Befürchtungen von Goldfutures-Spekulanten über eine Straffung der Fed zu werten sind. Natürlich hat der Pessimismus bei Silber in den letzten Monaten stetig zugenommen, da das Edelmetall per Saldo immer weiter nach unten rutschte. Interessanterweise scheint diese chronische Silberschwäche die Anleger jedoch nicht zu beunruhigen. Sie haben anscheinend weitgehend an ihrem Silber festgehalten, unbeeindruckt von den unerbittlichen Verkäufen.Leider werden die besten verfügbaren globalen Fundamentaldaten zu Silber, einschließlich der Kapitalströme, nur einmal im Jahr veröffentlicht. Das Silver Institute veröffentlicht seinen hervorragenden World Silver Survey etwa im Mai, der sich auf das vorangegangene Kalenderjahr bezieht. Dieser umfassende Bericht enthält ausführliche Daten zu Angebot und Nachfrage von Silber weltweit. Er ist eine Pflichtlektüre für alle Spekulanten und Investoren, die am Silberhandel interessiert sind.Nach dem jüngsten WSS belief sich die weltweite Gesamtnachfrage nach physischem Silber im Jahr 2020 auf 200,5 Millionen Unzen. Dies entsprach 22,4% der Gesamtnachfrage von 896,1 Millionen Unzen. Mehr als die Hälfte der weltweiten Silbernachfrage entfällt weiterhin auf die Industrie. Das Silver Institute gliedert die Silbernachfrage durch börsengehandelte Fonds in eine eigene Kategorie ein. Die börsengehandelten Fonds sind ein immer beliebteres Instrument für Aktienanleger, um ihr Portfolio in Silber zu investieren.Im vergangenen Jahr hat sich die Silbernachfrage über börsengehandelte Fonds vervierfacht und ist im Jahresvergleich um 297,5% auf ein neues Allzeithoch von 331,1 Millionen Unzen in die Höhe geschnellt! Damit wurde das winzige Wachstum der traditionellen physischen Silberinvestitionen von 8,0% im Jahresvergleich auf die wesentlich geringeren 200,5 Millionen Unzen in den Schatten gestellt. Ob man sie nun mag oder nicht, die mit physischen Barren unterlegten börsengehandelten Silberfonds dominieren zunehmend die Investitionsströme in Silber. Daher verfolgt das Silver Institute sie genau.Ein massiver börsengehandelter Silberfonds überragt alle anderen und wird Ende 2020 52,4% des von allen physisch besicherten börsengehandelten Silberfonds der Welt gehaltenen Silbers auf sich vereinen. Das ist der mächtige amerikanische SLV iShares Silver Trust. Er wurde im April 2006 aufgelegt und hat sich seither zu einem uneinholbaren Vorsprung im weltweiten Silber-ETF-Markt entwickelt. Zu Beginn des Jahres 2021 hielt SLV 558,7 Millionen Unzen Silber treuhänderisch für seine Aktionäre.Im Jahr 2020 stiegen die Bestände von SLV um 54,1% oder 196,1 Millionen Unzen! Die differenzierten Käufe von SLV-Anteilen durch amerikanische Anleger waren somit für 59,2% aller Kapitalzuflüsse in alle physisch besicherten Silber-ETFs der Welt im vergangenen Jahr verantwortlich! Allein dieser enorme SLV-Bestandsaufbau von 196,1 Millionen Unzen übertraf im letzten Jahr die 200,5 Millionen Unzen traditioneller physischer Silberinvestitionen. SLV hat sich langsam zu einem preistreibenden Silbermoloch entwickelt.Das macht seine Bestände zu einem hervorragenden täglichen Indikator für die weltweite Nachfrage nach Silberinvestitionen. Da sie täglich gemeldet werden, bieten sie eine weitaus bessere Auflösung als das einmal im Jahr durchgeführte World Silver Survey. Und wie bei den meisten Anlagen gilt: Je schneller die Silberpreise steigen, desto mehr Kapital stürzt sich auf das weiße Metall, um von seinen Gewinnen zu profitieren. Praktisch alle differenzierten Käufe von SLV-Aktien im Jahr 2020 konzentrierten sich auf einen riesigen Silberaufschwung.Von Mitte März 2020, im dunklen Herzen der pandemischen Aktienpanik, bis Mitte August 2020 schoss Silber in nur 4,8 Monaten um 142,8% in die Höhe! Der Grund, warum die Anleger die extreme Volatilität des Silberpreises in Kauf nehmen, sind regelmäßig auftretende große und schnelle Gewinne wie diese. Der Aufbau der SLV-Bestände während dieses Aufschwungs belief sich auf kolossale 53,6% oder 198,7 Millionen Unzen! Das ist etwas mehr als der Bestandsaufbau von SLV für das gesamte Jahr 2020, der 196,1 Millionen betrug.Die wachsende Bedeutung des SLV als führender Kanal für die Zu- und Abflüsse von Anlagekapital in Silber kann also gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Zu- und Abgänge bei den SLV-Beständen dominieren die weltweiten Silberinvestitionen und folgen ihnen genau. Erstaunlich ist, dass die Silberanleger angesichts des durch Goldfutures ausgelösten Gemetzels in den letzten Monaten unverdrossen bleiben. Die Bestände von SLV, die die gesamten Silberinvestitionen repräsentieren, haben sich gut gehalten.Das bedeutet, dass sich Silber zunehmend im Besitz von hartgesottenen Nonkonformisten befindet, d.h. von starken Händen, die übrig geblieben sind, nachdem die meisten schwachen Hände ausgeschüttelt worden sind. Die Bestände von SLV haben sich in diesem Jahr als widerstandsfähig erwiesen, trotz des mehrmonatigen Einbruchs von Silber im Gleichschritt mit Gold. Nachdem der SLV mit 558,7 Millionen Unzen in das Jahr 2021 gestartet war, bevor es auf eine wilde Fahrt ging, hält der SLV diese Woche immer noch 541,0 Millionen Unzen für seine Aktionäre. Das ist ein winziges Minus von 3,2% seit Jahresbeginn!Das ist nichts, wenn man bedenkt, dass Silber selbst im letzten Jahr 18,4% verloren hat. Die Bestände des SLV, die nicht proportional zu den Kursverlusten zurückgehen, zeigen die anhaltende Entschlossenheit der Silberanleger. Sie sind im Allgemeinen nicht auf der Flucht und werden ihre Käufe mit ziemlicher Sicherheit verstärken, wenn der unterbrochene Aufwärtstrend des Silberpreises wieder aufgenommen wird. Diese beeindruckende Widerstandsfähigkeit lässt sich in der Grafik leicht erkennen. Hier sind die täglichen SLV-Bestände in Blau den Silberpreisen in Rot überlagert.Das Kernstück dieses Diagramms ist die gigantische Aufwärtsbewegung des Silberpreises nach der Pandemie-Lockdown-Börsenpanik Mitte 2020. Auch hier schoss Silber in nur 4,8 Monaten um 142,8% in die Höhe und erreichte mit 29,04 Dollar ein 7,4-Jahreshoch. Diese vertikale, parabolische Bewegung des Silberpreises wurde wahrscheinlich hauptsächlich durch die riesigen Kapitalströme aus dem amerikanischen Aktienmarkt angetrieben, die in SLV-Aktien flossen. Auch hier stiegen die Bestände in dieser kurzen Zeitspanne um 53,6% oder 198,7 Millionen Unzen an!Die Aufgabe der physisch besicherten börsengehandelten Silberfonds, zu denen auch SLV gehört, besteht darin, den Silberpreis zu verfolgen. Angebot und Nachfrage nach SLV-Anteilen sind jedoch unabhängig vom Silberpreis, so dass der SLV-Anteilspreis ständig Gefahr läuft, sich vom Silberpreis abzukoppeln. Die einzige Möglichkeit, dieses unvermeidliche Scheitern abzuwenden, besteht darin, dass der SLV das überschüssige Angebot und die überschüssige Nachfrage nach seinen Aktien direkt in das zugrunde liegende physische Silber umlenkt, und genau das geschieht auch.