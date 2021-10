MetalsTech Ltd.: Bonanza-Gold-Fund auf Sturec - 1m mit 594g/t Au und 100,0 g/t Ag

Name OstwerNordwerRH Referenz Azimut NeigEdB

des t t (m) (°TN) ung Tiefe

(m) (m) (°)(m)

Bohrlo

chs



UGA-18-435.8-1.230.656 S-JTSK / K230 -55 104,65

52 270 rovak m

BohrloBreite (m Au Ag von (m) bis (m) Cut-off (

ch ) g/t g/t %)



(Bohrl

ochtiefe

)

(Bohrloch (Bohrloc

tiefe htiefe

) )

UGA-1838,00 mit16,368,1 44,00 82,00 Cutoff-Geh

alt von

0,

26g/t Au,

kein

oberer



Cutoff und

durchgäng

ige,

interne

Verwässer

ung von



max. 7m

einschließlich

18,00 mit34,0710,764,00 82,00 Cutoff-Geh

alt von

0,

5g/t Au, k

ein

oberer



Cutoff und

durchgäng

ige,

interne

Verwässer

ung von



max. 5m

einschließlich

6,00 mit101,121,976,00 82,00 Cutoff-Geh

5 alt von



1g/t Au, k

ein

oberer



Cutoff und



durchgängi

ge,

interne

Verwässer

ung von



max. 3m

einschließlich

1,00 mit594,0100,81,00 82,00

0 0

Mineralressourcen-Schätzung - Goldprojekt Sturec

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Sturec

Ressourcenschätzung mit Cutoff-Gehalt von 0,26 g/t Au

und innerhalb eines optimierten

Tagebau-Grubenmantels



RessourcenkatTonneAu Ag AuÄq Au (TAg (TAuÄq (Ts

egorie n (g/t (g/tAuÄq sd sd d

(Tsd) ) g/t . . . oz.)

. = oz.) oz.)

t) ((Au

g/t

Geha

lt*Me

t.

Gew.

*Au

Prei

s/g)

+

(Ag

g/t

Geha

lt*Me

t.

Gew.

*Ag

Prei

s/g))

/

(Met

.

Gew.

*Au

Prei

s/g)



Langf

risti

ge

Prog

nose

des

Gold

-

und

Silb

erpre

ises

USD/

oz.



(Quel

le:



Bank

of

Amer

ica

):

1.78

5

bzw.

27

USD.



Gold-

und

Silb

ergew

innun

g

aus

den

2014

durc

hgefü

hrten

meta

llurg

ische

n

Test

arbei

ten

mit

Thio

sulfa

t:

90,5

%

bzw.

48,9

%.



Das

Unte

rnehm

en

ist

der

Ansi

cht,

dass

sowo

hl

Gold

als

auch

Silb

er

ein

vern

ünfti

ges

Pote

nzial

habe

n,

aus

dem

Stur

ec-Er

z

mitt

els

von

Thio

sulfa

t-Lau

gung/

Elekt

rogew

innun

g

gemä

ß

den

ange

geben

en

Ausb

euten

gewo

nnen

und

verk

auft

zu

werd

en.



(g/t

)



Nachgewiesene15.341,43 12,041,53 704 5.940752

0



Angedeutete 18.431,20 6,74 1,25 709 3.995742

8



Nachgewiesene33.771,30 9,15 1,38 1.4139.9351.494

+ 8



Angedeutete

Vermutete 4.7170,72 6,56 0,77 109 995 117

Gesamt 38.491,23 8,83 1,30 1.52210.931.611

5 0



Ressourcenschätzung mit 2 g/t Au-Cutoff: außerhalb des

optimierten

Tagebaubetriebs.



RessourcenkatTonneAu Ag AuÄq Au (TAg (TAuÄq (Ts

egorie n (g/t (g/t(g/t)sd sd d

(Tsd) ) . . . oz.)

. oz.) oz.)

t)



Nachgewiesene30 2,90 21,183,08 3 21 3

Angedeutete 114 3,75 10,5 3,81 14 38 14

Nachgewiesene144 3,57 12,743,66 17 59 17

+



Angedeutete

Vermutete 4 2,73 8,0 2,80 0 1 1

Gesamt 148 3,55 12,623,64 17 60 18

** 1m mit 594g/t Au und 100,0 g/t Ag **** 6m mit 101,15 g/t Au und 21,9 g/t Ag in Bohrloch UGA-18 **- UGA-18 durchteufte eine mächtige, zusammenhängende mineralisierte Zone von 38 Metern mit 16,38 g/t Au und 8,1 g/t Ag ab 44 m (Cutoff-Gehalt von 0,26g/t Au, kein oberer Cutoff, Bohrlochmächtigkeit) und erhielt außergewöhnliche 622 Gramm-Meter einschließlich höhergradiger Zonen:o 18 m mit 34,07 g/t Au und 10,7 g/t Ag ab 64 m (Cutoffgehalt von 0,5g/t Au, kein oberer Cutoff, Bohrlochmächtigkeit);- einschließlich 6 m mit 101,15 g/t Au & 21,9 g/t Ag ab 76m (Cutoffgehalt von 1g/t Au, kein oberer Cutoff, Bohrlochmächtigkeit)- Wichtiger Hinweis: Bei diesen Abschnitten handelt es sich nicht um wahre Mächtigkeiten, da das Bohrloch aufgrund der Lage des unterirdischen Bohrstandorts im Verhältnis zur Zielzone in einem steilen Winkel zur Mineralisierungszone niedergebracht wurde. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Auswertung besser eingrenzen zu können.- Neues Rekord-Bonanza-Ergebnis von 1m mit 594g/t Au & 100g/t Ag ab einer Bohrlochtiefe von 81m im zweiten Bohrloch (UGA-18) des Bohrprogramms der Phase II auf Vorzeige-Goldmine Sturec in der Slowakei- Die Analyseergebnisse in Bohrloch UGA-18 unterstützen zusammen mit den Analyseergebnissen in UGA-17 die Interpretation der mineralisierten Zone am südlichen Rand der bestehenden Sturec-Mineralressource- MTC schließt außerdem einen Bericht zu den erfolgreichen metallurgischen Testarbeiten ab, der nächste Woche veröffentlicht werden sollZu dem Bonanza-Fund sagte der Chairman von MetalsTech, Russell Moran:Sturec entwickelt sich zu einer außergewöhnlichen Lagerstätte mit Potenzial für Bonanza-Werte. Wir hoffen, dass wir, wenn wir uns von den historischen Abbaustellen weiter weg bewegen, weiterhin auf so unglaubliche mineralisierte Zonen treffen, auf die wir aufbauen und unsere bereits aufregende und erhebliche Goldressource weiter ausbauen können. Wir freuen uns darauf, in regelmäßigen Abständen Explorationsergebnisse aus diesem Bohrprogramm berichten zu können. MetalsTech Ltd. (ASX: MTC) (MTC oder das Unternehmen) freut sich, den Interessensvertretern ein Update hinsichtlich seines Phase-2-Diamantbohrprogramms bei der zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldmine turec (turec) in der Slowakei bereitzustellen. Bis dato hat das Unternehmen zwei Diamantbohrlöcher von Bohrkammer 2 des Stollens Andrej abgeschlossen. Dieses Bohrprogramm wurde konzipiert, um das Vertrauen in die Mineralisierungszone entlang der südlichen Erweiterungen der hochgradigen, steil abfallenden Mineralisierungszone am Rand und außerhalb der bestehenden Mineralressource turec zu steigern.UGA-18 wurde bis in eine Tiefe von 104,65 m gebohrt. Die Details der Bohrkragen der Bohrlöcher des Phase-2-Bohrprogramms sind in Tabelle 1 unten aufgeführt.Im Rahmen der detaillierten geologischen Aufzeichnungen und Probennahmen wurde sichtbares Gold in einer Tiefe von 81,35 m innerhalb einer quarzgefüllten Erzgang-/Stockworks-/Brekzienzone identifiziert, die unterschiedlich reich an fein- bis sehr feinkörnigen Sulfiden (vorwiegend Pyrit/Markasit) ist und innerhalb von unterschiedlich argillitisch alteriertem Andesit-Muttergestein in einer Tiefe von etwa 44 bis 82,7 m (* keine wahre Mächtigkeit) im Bohrkern von Bohrloch UGA-18 liegt (siehe Pressemitteilung von MTC vom 23. September 2021).Die Analyseergebnisse aus Bohrloch UGA-18 werden so interpretiert, dass sie eine relativ zusammenhängende mineralisierte Zone von 44m bis 82m mit einem Cutoff-Gehalt von 0,26g/t Au zeigen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Abschnitte aus Bohrloch UGA-18 finden Sie unten in Tabelle 2.Bohrloch UGA-18 wurde als Infill-Bohrloch in einem steilen Winkel zu UGA-14 niedergebracht, um es durch die bekannte mineralisierte Zone in Bohrloch UGA-14 zu bohren; außerdem rund 17m und 40m nach Süden und neigungsaufwärts von der Stelle, wo UGA-17 das Hangende bzw. Liegende der interpretierten mineralisierten Zone durchteufte.Russell Moran, ChairmanM +61 415 493 993russell@metalstech.netNathan Ryan, Investor RelationsM +61 420 582 887nathan.ryan@nwrcommunications.com.auGino DAnna, DirectorM +61 400 408 878gino@metalstech.netHinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen über MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.Erklärung der sachverständigen Personen: Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Quinton Hills Ph.D., M.Sc., B.Sc. zusammengestellt wurden. Dr. Hills ist der technische Berater von MetalsTech Ltd. und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 991225). Dr. Hills verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung und den Typ der betrachteten Lagerstätte sowie für die durchgeführte Aktivität relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Dr. Hills ist mit der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, einverstanden.Die Informationen in dem Bericht, dem diese Erklärung beigefügt ist, die sich auf die Mineralressourcen für die Goldlagerstätte Sturec beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Chris Grove zusammengestellt wurden, der ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 310106) ist. Herr Grove ist ein Vollzeitangestellter von Measured Group Pty Ltd. und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung und den Typ der betrachteten Lagerstätte sowie für die durchgeführte Aktivität relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Grove stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.Hintergrund: Goldmine turec: Die Goldmine Sturec befindet sich in der Mittelslowakei zwischen der Stadt Kremnica und dem Dorf Luky, 17 km westlich der größten Stadt der Mittelslowakei, Banská Bystrica, und 150 km nordöstlich der Hauptstadt Bratislava.turec ist ein epithermales System mit geringer Sulfidation und enthält eine Mineralressource von insgesamt 38,5 Millionen t mit einem Gehalt von 1,23 g/t Gold und 8,8 g/t Silber (1,30 g/t Goldäquivalent), einschließlich 1,522 Millionen oz Gold und 10,93 Millionen oz Silber (1,611 Millionen oz Goldäquivalent), wobei ein Cutoff-Gehalt von 0,26 g/t Gold innerhalb eines optimierten Tagebau-Grubenmodells angewendet wurde, sowie 148.000 t mit einem Gehalt von 3,55 g/t Gold und 12,6 g/t Silber (3,64 g/t Goldäquivalent1), einschließlich 17.000 oz Gold und 60.000 oz Silber (18.000 oz Goldäquivalent) außerhalb des optimierten Tagebau-Grubenmodells auf Untertagebaubasis. Die Mineralressource wurde gemäß den Bestimmungen von JORC (2012) gemeldet.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!