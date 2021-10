CME Group: Handelsvolumen im September 2021

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffbörse COMEX betreibt, veröffentlichte in dieser Woche die aktuellen Daten zu den Handelsvolumen am Terminmarkt per Ende September 2021. Den Angaben zufolge wurden im September durchschnittlich 18,8 Millionen Kontrakte pro Tag gehandelt.Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen am Metallterminmarkt betrug im September 437.000 Kontrakte pro Tag, verglichen mit täglich 467.000 Kontrakten im August und 734.000 Kontrakten pro Tag im September 2020. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergab sich somit ein Rückgang um 40%.© Redaktion GoldSeiten.de