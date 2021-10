Die Inflationssteuer belastet auch die Investoren

Der Inflationsanstieg nach COVID, der eigentlich nur "vorübergehend" sein sollte, scheint sich zu verfestigen. Am Freitag veröffentlichte das Bureau of Economic Analysis Daten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE), dem bevorzugten Inflationsmaß der Federal Reserve. "Der PCE-Preisindex für August stieg um 4,3% im Vergleich zum Vorjahresmonat und spiegelt den Anstieg sowohl bei Waren als auch bei Dienstleistungen wider", heißt es in dem Bericht. "Die Energiepreise stiegen um 24,9% und die Lebensmittelpreise um 2,8%."Diese Zahlen spiegeln den größten Anstieg seit 30 Jahren wider. Selbst wenn man Lebensmittel und Energie ausklammert, stieg der PCE-Index im Vergleich zum Vorjahr um 3,6% - und damit deutlich über das langfristige Ziel der Fed von 2%. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat erklärt, er sei bereit, eine über dem Ziel liegende Inflation auf unbestimmte Zeit zu tolerieren, um frühere Perioden mit Preissteigerungen unterhalb des Ziels auszugleichen. Doch der jüngste Inflationsdruck war eindeutig stärker, als er erwartet hatte (oder zuzugeben bereit war).In seiner Stellungnahme von letzter Woche machte Powell neben der lockeren Geldpolitik auch andere Faktoren für den anhaltenden Preisanstieg verantwortlich: "Es ist auch frustrierend zu sehen, dass die Engpässe und die Probleme in den Lieferketten nicht besser werden - an den Rändern scheint es sogar noch ein bisschen schlimmer zu werden", sagte er. "Wir gehen davon aus, dass sich dies bis ins nächste Jahr fortsetzt und die Inflation länger anhält, als wir gedacht haben."Powell scheint sich wenig Sorgen über die Rekordausgaben der Regierung zu machen. Er hat sicherlich keine Skrupel, Staatsanleihen in Billionenhöhe aufzukaufen, um sie zu ermöglichen. Doch dieser Prozess der effektiven Monetarisierung von Staatsschulden mit neu geschaffenem Geld ist die Hauptursache für die Preisinflation. Nicht nur die Republikaner sind zunehmend besorgt. Der demokratische Senator Joe Manchin hält das 3,5-Billionen-Dollar-Ausgabengesetz von Präsident Joe Biden auf, weil er befürchtet, dass es die amerikanischen Familien mit einer hohen "Inflationssteuer" belasten würde."Ich habe dem Präsidenten und der Führungselite der Demokraten klargemacht, dass es fiskalpolitischer Irrsinn ist, weitere Billionen für neue und erweiterte Regierungsprogramme auszugeben, wenn wir nicht einmal für die wichtigsten Sozialprogramme wie Sozialversicherung und Medicare aufkommen können", so Manchin. "Die Behauptung, dass die Ausgaben für weitere Billionen keine Auswirkungen auf die Inflation haben werden, ignoriert die alltägliche Realität, dass Amerikas Familien weiterhin eine unvermeidliche Inflationssteuer zahlen."Die Inflationssteuer trifft Rentner und andere Personen mit festem Einkommen am härtesten, ebenso wie diejenigen, die von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben. Anleger, die große Portfolios von Finanzanlagen halten, sind ebenfalls stark gefährdet. Anleihen und die meisten anderen ertragbringenden Instrumente werfen nicht genug ab, um mit der Inflation Schritt zu halten. Und Aktien sind anfällig für eine Neubewertung, die den Inflationssteuerabzug auf die Unternehmensgewinne widerspiegelt.Der Weg, die Inflationssteuer zu schlagen, besteht darin, ein Portfolio von Vermögenswerten zu besitzen, die eine gute Chance haben, die Inflationsrate zu übertreffen. Edelmetalle gehören zu den solidesten, bewährten Inflationsabsicherungen. Trotz ihrer jüngsten Preisschwäche zeigt die Geschichte, dass sie sich in Zeiten, in denen Aktien, Anleihen und andere Finanzanlagen der Inflation unterliegen, schnell nach oben bewegen können. Genau das geschah in den späten 1970er Jahren, als Gold und Silber einen epischen Bullenmarkt erlebten. Der wirtschaftliche, politische und monetäre Druck, der heute besteht, könnte zu einer Wiederholung führen.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 4. Oktober 2021 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.