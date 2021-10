BMO senkt Gold- und Silberpreisprognose weiter

Die Analysten von BMO Capital Markets haben laut einer Meldung von Kitco News ihre Edelmetallpreisprognosen erneut gesenkt.Demnach prognostiziert die kanadische Bank im laufenden Jahr einen durchschnittlichen Goldpreis von 1.781 US-Dollar pro Unze, die vorherigen Prognose hatte bei 1.803 US-Dollar gelegen. Im kommenden Jahr sieht die Bank den Goldpreis im Schnitt unter 1.700 US-Dollar fallen und im Jahresdurchschnitt bei 1.656 USD pro Unze liegen. Hier hatte die Schätzung zuletzt bei 1.669 US-Dollar gelegen.Den Silberpreis sieht BMO in diesem Jahr im Durchschnitt bei 25,10 US-Dollar pro Unze, was einem Rückgang von 3% gegenüber der vorherigen Schätzung von 25,90 US-Dollar entspricht. Im Jahr 2022 wird ein durchschnittlicher Silberpreis von 24,90 USD pro Unze erwartet, was einem Rückgang von 2% gegenüber der letzten Prognose entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de