Mark Yaxley: Günstige Einstiegsmöglichkeit für Edelmetallanleger

Nach einem Ereignis wie der Evergrande-Krise kommt es bei Edelmetallen in der Regel zu einem vorübergehenden Einbruch, dies erklärte Mark Yaxley, Managing Director bei Strategic Wealth Preservation, in seinem jüngsten Gespräch mit Daniela Cambone von Stansberry Research.Sollten die weiteren Entwicklungen um Evergrande einen Rücksetzer der Gold- und Silberpreise auslösen, dürfte darauf jedoch, so prognostiziert Yaxley, eine neuerliche Rallye nach oben folgen.Die aktuell niedrigen Kurse stellen für den Experten ein attraktives Niveau für den Einstieg in Edelmetallinvestments dar. Er betont jedoch, dass Edelmetallanleger sich bewusst machen sollten, dass man mit Gold und Silber nicht jeden Tag eine Rendite erzielen könne.© Redaktion GoldSeiten.de