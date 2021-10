Excellon Resources Inc. bohrt 2.860 g/t Silberäquivalent über 7,5 m in Platosa

BohrlochAbschnitt(2AbschniAg Pb Zn Au AgÄq(4Gebiet

- ) tt )

Nr.(1) (3)

von is Meter g/t % % g/t g/t

EX21UG52,5 53,5 1,0 4,3 0,4 0,1 511 NE-1S

620 380



EX21UG6260,3 64,7 4,4 358 2,2 3,4 0,1 536 GUA-S

9



einschl61,0 63,0 2,0 669 2,9 6,9 0,1 984

ießl

.

EX21UG70,9 75,6 4,8 391 6,6 5,3 - 742 NE-1S

633



einsc73,6 75,6 2,0 728 13,7 10,3 - 1,434

hließl

.

EX21UG653,0 54,0 1,0 477 4,0 1,3 0,1 631 NE-1S

35





EX21UG6444,6 45,4 0,8 5.18,4 1,3 - 5,574 623

1 052





EX21UG6730,5 31,4 0,9 1.339 1,1 1,0 - 1,403 623

1





EX21UG6762,2 65,6 3,4 358 4,1 2,3 - 544 NE-1S

2





einschli64,4 64,6 0,2 2.862 25,6 7,0 - 3,762

eßl

.

EX21UG6736,3 36,9 0,6 5.012 15,8 0,4 - 5,432 623

3







EX21UG6767,0 69,1 2,1 412 6,1 5,4 - 756 NE-1S

5A



und 72,6 74,3 1,7 322 4,7 8,4 749

0,2





EX21UG67129,6 131,82,2 1.159 5,6 1,2 - 1,345 NE-1S

9





EX21UG6833,8 34,4 0,6 1.412 9,1 0,6 - 1,666 623

0





EX21UG68112,7 114,82,1 524 4,7 8,0 - 918 NE-1S

3



EX21UG6845,7 48,8 3,1 1.214 8,3 16,9 - 2,009 623

7







einschli46,5 47,7 1,2 2.530 16,7 19,3 - 3,623

eßl

.

EX21UG6988,7 96,2 7,5 1.570 10,4 29,6 0,1 2,860 623

0







einschli89,3 92,7 3,4 2.424 14,0 35,0 - 3,987

eßl

.

und 102,1 104,62,5 479 4,6 2,0 - 667

einschli103,1 103,60,5 1.758 16,5 7,5 - 2,441

eßl

.

Toronto, 5. Oktober 2021 - Excellon Resources Inc. (TSX:EXN, EXN.WT; NYSE:EXN; FRA:E4X2) (Excellon oder das Unternehmen) freut sich, Ergebnisse aus den Bohrungen unter Tage in der Mine Platosa in Durango, Mexiko, bekanntzugeben.- Weitere hochgradige Ergebnisse aus den Mantos 623, NE-1S und Guadalupe South, mit Diamantbohrergebnisse unter Tage einschließlich:o 2.860 g/t Silberäquivalent (AgEq) über 7,5 Meter (1.570 g/t Ag. 10,4 % Pb. 29,6 % Zn und 0,1 g/t Au) and 667 g/t AgEq über 2,5 Meter (479 g/t Ag. 4,6 % Pb und 2,0 % Zn) in EX21UG690;o 2.009 g/t AgEq über 3,1 Meter (1.214 g/t Ag. 8,3 % Pb und 16,9 % Zn) in EX21UG687;o 5.574 g/t AgEq über 0,8 Meter (5.052 g/t Ag. 18,4 % Pb. 1,3 % Zn und 0,1 g/t Au) in EX21UG641;o 742 g/t AgEq über 4,8 Meter (391 g/t Ag. 6,6 % Pb und 5,3 % Zn) in EX21UG633;o 5.432 g/t AgEq über 0,6 Meter (5.012 g/t Ag. 15,8 % Pb. 0,4 % Zn und 0,1 g/t Au) in EX21UG673;- Bohrarbeiten unter Tage definieren und grenzen Mineralisierung für die Produktion 2021 und 2022 weiterhin ab; und- eine potenzielle neue Zone hochgradiger Mineralisierung wurde in EX21UG690 unterhalb der historischen Abbauzone in Guadalupe South entdeckt, und die bevorstehenden Bohrarbeiten werden das vertikale Verhalten und die Ausdehnung prüfen.Die Bohrarbeiten in Platosa definieren weiterhin hochgradige Mineralisierung vor der Produktion, erläuterte Ben Pullinger, Senior Vice President Geology & Corporate Development. Mit EX21UG690 entdeckten wir eine neue potenzielle Zone äußerst hochgradiger Mineralisierung unterhalb des oberen Teils von Manto 623. Diese Mineralisierung liegt ungefähr 80 Meter über der tiefsten derzeitigen Entwicklung und scheint vertikal ausgerichtet zu sein, was in den historischen Bohrarbeiten nicht geprüft wurde. Weitere Bohrprüfungen dieser Zone stellen eine dringende Priorität in der derzeitigen Bohrkampagne dar.Die folgende Tabelle zeigt die Highlights der Abschnitte aus dem derzeitigen Definitions- und Infillprogramm unter Tage in Platosa:(1) Hervorgehobene Abschnitte beinhalten Bohrlöcher aus insgesamt 71 Löchern (5.142 Meter), die Abschnitte von mehr als 0,5 m und Werte von über 500 g/t AgÄq durchteuft haben.(2) Die Abschnitte werden ab dem Bohrkragen gemessen. Alle Bohrlöcher wurden von unterirdischen Bohrstationen aus niedergebracht.(3) Alle Abschnitte werden als Kernlängen angegeben; die wahren Mächtigkeiten werden auf 50 bis 90 % der Kernlängen geschätzt.(4) Der Silberäquivalentwert unterstellt einen Preis von 24,00 USD pro Unze Ag, 0,90 USD pro Pfund Pb, 1,20 USD pro Pfund Zn und 1.800 USD pro Unze Au sowie eine metallurgische Gewinnungsrate von 100 %.Bohrungen unter Tage definieren und expandieren die bekannte Mineralisierung vor der Produktion in den Mantos 623 und NE-1S weiterhin. Die Bohrarbeiten in Platosa werden Zielgebiete vor der Produktion weiter untersuchen und die Ausdehnung der Mineralisierung in der Umgebung der Mine prüfen.EX21UG690 ist besonders erwähnenswert, da hier hochgradige Mineralisierung ungefähr 10 Meter unterhalb der historisch abgebauten Mineralisierung, am oberen Ende des Mantos 623, ungefähr 80 Meter über den derzeit tiefsten Abschnitten in Platosa, durchteuft wurde. Diese Mineralisierung scheint sub-vertikal zu verlaufen und unterscheidet sich von der hauptsächlich horizontal verlaufenden Mineralisierung in Platosa. Weitere Bohrprüfungen dieser Zone stellen eine dringende Priorität in der derzeitigen Bohrkampagne dar, und es werden Vorbereitungen für eine verbesserte Bohrstelle getroffen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61821/211005_Excellon-NR_DEPRcom.001.pngDie in dieser Pressemeldung enthaltenen Bohrergebnisse wurden in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") erstellt.Bohrkernproben aus Platosa werden von SGS Minerals Services in Durango, Mexico, vorbereitet und analysiert. Das Labor ist nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Der Erhalt von Analyseergebnissen war in jüngster Vergangenheit von Liefer- und Arbeitskraftengpässen aufgrund von COVID-19 beeinträchtigt. Das Unternehmen unterhält ein umfassendes Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC), das von einer unabhängigen qualifizierten Person überwacht wird.Probenahmen und Analysedaten aus Kernproben sowie Berichterstattung werden durch ein QA/QC-Programm, das den besten Industriemethoden entspricht, überwacht. Bohrkernproben in HQ-Größe werden von Excellon-Geologen ausgewählt und vor Ort in Hälften geschnitten. Eine Bohrkernhälfte wird vor Ort zu Referenzzwecken einbehalten. Die Probenabschnittslänge variiert von 0,3 bis 1,5 Meter und die Proben werden unter Berücksichtigung geologischer Kontaktflächen ausgewählt. Die Proben werden beschriftet und in versiegelte Plastikbeutel verpackt, die zum Versand in größere Fasertaschen gruppiert werden. Es besteht ein formelles Chain-of-Custody-Verfahren zur Sicherheit der Proben vom Projekt bis zum Labor.Proben werden an SGS Laboratories in Durango City geschickt. Die Proben werden dort zu zwei Millimetern zerstoßen und dann zur Homogenisierung der Proben pulverisiert, bevor eine 50 Gramm-Teilprobe zur Analyse ausgewählt wird. Die Proben werden per Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert und einer Multi-Element-ICP Analyse für Grundmetalle und Multi-Elementdaten unterzogen.Herr Ben Bullinger, P.Geo., Senior Vice President Geology & Corporate Development, fungierte in Bezug auf die Bekanntmachung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101.Excellons Vision ist es, durch Disziplin und Innovation sowie die Umsetzung strategischer Chancen Werte zugunsten unserer Mitarbeiter, Gemeinden und Aktionäre zu generieren. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau einer Reihe von wachstumsstarken Edelmetallprojekten: Platosa, ein Bergbaubetrieb mit den höchstgradigen Silberressourcen in Mexiko seit Produktionsbeginn im Jahr 2005; Kilgore, ein hochwertiges Goldprojekt in einem fortgeschrittenen Stadium in Idaho mit exzellenten Wirtschaftskennzahlen und einem beeindruckenden Wachstums- und Entwicklungspotenzial; sowie eine Option auf das Projekt Silver City, eine hochgradige epithermale Silberbergbauregion in Sachsen (Deutschland) mit einer 750 Jahre langen Bergbautradition, wo bisher keine Exploration unter Einsatz moderner Technologien stattgefunden hat. Das Unternehmen will die aktuelle Marktlage auch weiterhin dazu nutzen, unterbewertete Projekte zu erwerben.Zusätzliche Einzelheiten zu den Konzessionsgebieten von Excellon finden Sie unter www.excellonresources.com.Brendan Cahill, President & CEOBen Pullinger, SVP Geology & Corporate Development(416) 364-1130info@excellonresources.comwww.excellonresources.comZukunftsgerichtete Aussagen: Die Toronto Stock Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung, die vom Management erstellt wurde, nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 27E des Exchange Act. Solche Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über Mineralressourcenschätzungen; die zukünftigen Betriebsergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens, einschließlich möglicher Konzessionsgebietserwerbe; des Zeitpunkts, des Inhalts, der Kosten und der Ergebnisse von geplanten Arbeitsprogrammen; der Entdeckung und Abgrenzung von Minerallagerstätten/Ressourcen/Reserven; geologischer Interpretationen; geplanter Produktionsraten; möglicher Mineralgewinnungsverfahren und -raten; Geschäfts- und Finanzierungspläne; Geschäftsentwicklungen; und zukünftiger Betriebseinnahmen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann es nicht gewährleisten, dass sich die Erwartungen als wahrheitsgemäß herausstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen können gewöhnlicherweise an Wörter wie glauben, erwarten, rechnen mit, beabsichtigen, schätzen, behaupten und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden und stellen naturgemäß Aussagen dar, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist die Investoren ausdrücklich darauf hin, dass die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind, und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Variationen in der Beschaffenheit, der Qualität und der Menge von etwaigen Minerallagerstätten, die entdeckt werden; eine bedeutende rückläufige Entwicklung der Marktpreise der produzierten Minerale; die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Zustimmungen einzuholen; die Unfähigkeit des Unternehmens, aus seinen Konzessionsgebieten erfolgreich oder rentabel Minerale zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, sein geplantes Wachstum fortzusetzen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die notwendigen Mittel einzunehmen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umzusetzen. Alle öffentlichen Unterlagen des Unternehmens können unter www.sedar.com eingesehen werden und die Leser werden angehalten, diese Unterlagen zu prüfen. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten und darf in keiner Weise als ein solches Angebot verstanden werden.Vorsorglicher Hinweis für US-Investoren: Die Begriffe Mineralressource, nachgewiesene Mineralressource, angedeutete Mineralressource und vermutete Mineralressource, wie sie auf der Website von Excellon und in den Pressemitteilungen verwendet werden, sind kanadische Bergbaubegriffe, die in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) definiert sind. Diese kanadischen Begriffe sind keine definierten Begriffe gemäß dem Industry Guide 7 der United States Securities and Exchange Commission (SEC) und dürfen normalerweise nicht in Berichten und Registrierungserklärungen verwendet werden, die von in den USA registrierten Unternehmen bei der SEC eingereicht werden. Die SEC gestattet es US-Unternehmen, in ihren bei der SEC eingereichten Berichten nur jene Mineralvorkommen offenzulegen, die ein Unternehmen wirtschaftlich und rechtlich abbauen oder produzieren kann. Dementsprechend ist zu beachten, dass die Informationen, die die Mineralressourcen des Unternehmens beschreiben, nicht direkt mit den Informationen vergleichbar sind, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die der Offenlegungspflicht gemäß den US-Wertpapiergesetzen unterliegen. US-Investoren wird dringend empfohlen, die Offenlegung in Formblatt 40-F des Unternehmens, das beim Unternehmen angefordert oder online unter http://www.sec.gov/edgar.shtml abgerufen werden kann, genau zu prüfen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!