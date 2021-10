Zielermittlungsprogramm von Nexus Gold bei Goldprojekt McKenzie im Gange

Vancouver, 5. Oktober 2021 - Nexus Gold Corp. (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FWB: N6E) (Nexus oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen hinsichtlich der bevorstehenden Bohrpläne mit einem Schürfgrabungs- und Zielermittlungsprogramm beim Goldprojekt McKenzie in Red Lake in der kanadischen Provinz Ontario begonnen hat.Der Schwerpunkt des Schürfgrabungsprogramms liegt auf dem Nordufer des Perch Lake im Gebiet St. Pauls Bay des 1.400 ha großen Projekts und soll die Erweiterung der Mineralisierung erkunden und bestätigen, die das Unternehmen bereits zuvor im Rahmen seines Diamantbohrprogramms im Frühling 2021 identifiziert hatte.Das aktuelle Programm hat bereits positive Ergebnisse generiert, wobei das Schürfgrabungsteam eine Mineralisierung in zwei bis dato unbekannten Schürfgräben identifiziert hat (siehe Karte 1). Die Mineralisierung innerhalb dieser Schürfgräben besteht aus Quarzerzgängen, die Klumpen und Flecken von halbmassivem Chalkopyrit, Pyrit und Molybdänit enthalten. Die Erzgänge befinden sich in Granit, der eine starke, durchdringende Siliziumdioxidüberflutung aufweist. Lokale verborgene Abscherungen in beiden Schürfgräben weisen eine Lage von etwa 330° und eine Neigung von 70° bis 80° in Richtung Osten auf und zeigen ähnliche Verläufe, wie sie im Rahmen des Bohrprogramms im Frühling beobachtet wurden. Die Schürfgräben befinden sich am Nordufer des Perch Lake und erweitern die bekannte Mineralisierung um etwa 400 m in Richtung Norden und Nordwesten.Dies ist ein hervorragender Auftakt für unser Programm, da uns diese kürzlich identifizierte Mineralisierung bei der Planung unserer kommenden Bohrprogramme äußerst behilflich sein wird, sagte VP Exploration Warren Robb. Es hat den Anschein, dass die Mineralisierung, die wir im Rahmen unserer bisherigen Bohrungen identifiziert haben, in Richtung Nordnordwest verläuft, und unsere Schürfgrabungen haben nun die Länge dieser Mineralisierung entlang des Streichens auf über 800 m verdoppelt, sagte Robb außerdem.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61839/Nexus-GOld_NR-20211005_DEPRcom.001.pngKarte 1: Standort von kürzlich entdeckten Schürfgräben nördlich von Perch Lake, mit früheren Bohrstandorten von Nexus bei Goldprojekt McKenzieDie Proben von diesem Programm wurden zur Analyse im Labor eingereicht. Sobald die Analyseergebnisse vorliegen und verifiziert wurden, werden die Pläne für ein bis zu 2.000 m umfassendes drittes Diamantbohrprogramm finalisiert, das für das vierte Quartal dieses Jahres geplant ist.Im Rahmen der Bohrungen 2020 und 2021 im Gebiet St. Pauls Bay des Projekts McKenzie wurde bis dato eine breite Mineralisierungszone beschrieben, die durch eine Kombination aus bedeutsamen hochgradigen Abschnitten und längeren Abschnitten mit weniger als 2 g/t Gold definiert wurde.- Bohrloch MK-20-006 durchschnitt 13,25 g/t Au auf 2,75 m, einschließlich 36,2 g/t Au auf 1 m- MK-20-008 durchschnitt 0,62 g/t Au auf 117,5 m, einschließlich 1 g/t Au auf 55 m- MK-21-018 durchschnitt 56 m mit 1,01 g/t Au (einschließlich 21,5 m mit 1,84 g/t Au und 10 m mit 3,30 g/t Au)- MK-21-018 durchschnitt auch 37,6 m mit 2,78 g/t Au (einschließlich 24,7 m mit 4,05 g/t Au und 8 m mit 12,04 g/t Au)- MK-21-018 beinhaltete hochgradige Intervalle von 23,10 g/t Au auf 1 m und 94,20 g/t Au auf 1 m. Die gesamte Länge des Bohrlochs wies durchschnittlich 0,99 g/t Au auf 198 m auf- MK-21-019 ergab 136,5 m mit 1,25 g/t Au (einschließlich 44,9 m mit 3,00 g/t Au und 15,5 m mit 5,25 g/t Au)- MK-21-019 durchschnitt auch 29,4 m mit 1,82 g/t Au (einschließlich 6 m mit 5,45 g/t Au)- MK-21-019 beinhaltete hochgradige Intervalle von 59,8 g/t Au auf 1 m, 15,5 g/t Au auf 1 m und 26,7 g/t Au auf 1 m. Die gesamte Länge des Bohrlochs wies durchschnittlich 0,74 g/t Au auf 283,4 m auf und endete in einer MineralisierungEine vollständige Tabelle der Ergebnisse der Bohrungen von Nexus bei McKenzie finden Sie im Abschnitt des Projekts unter www.nxs.gold.Alle gemeldeten Bohrlöcher wurden vollständig in Granitgestein des Dome-Intrusivkörpers gebohrt und zeigten eine lückenhafte, moderate bis starke Kieselerdealteration. Abschnitte mit Kieselerdealteration sind typischerweise mit Mikrofrakturierung hoher Dichte und einer erhöhten Molybdänit- und Chalkopyritmineralisierung assoziiert. Es wurde auch ein feinkörniger fluoreszierender Scheelit beobachtet. Der Granit war stark magnetisch und enthielt 2-3 % feinkörnigen disseminierten Magnetit.Das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt McKenzie ist ein Goldexplorationsprojekt mit einer Fläche von rund 1.400 Hektar, das sich im Zentrum des historischen Goldreviers Red Lake im Westen von Ontario, Kanada, befindet. Im nördlichen Teil des Konzessionsblocks (McKenzie Island) wurden Bereiche mit einer hochgradigen Goldmineralisierung identifiziert, wobei die Bohrungen entlang einer Streichlänge von 600 Metern im südlichen Teil des Konzessionsgebiets (Gebiet von St. Pauls Bay) signifikante Goldwerte ergaben.Das Konzessionsgebiet hat zahlreiche hochgradige historische Stichprobenergebnisse^ geliefert, darunter 331,14 g/t Au, 212,8 g/t Au und 313 g/t Au. Im Sommer 2019 führte das Unternehmen sein erstes Bodenerkundungsprogramm bei McKenzie durch, wobei Proben nennenswerte Analyseergebnisse lieferten, einschließlich 135,4 g/t Au und 9,3 g/t Au (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 25. Juni 2019 und 11. Oktober 2019).Weitere hochgradige historische Stichproben^, die dem Unternehmen zuvor unbekannt waren und in einem Bericht von Rimini Exploration enthüllt wurden, lieferten mehrere hochgradige Analyseergebnisse, einschließlich 142,49 g/t Au, 115,2 g/t Au, 114,57 g/t Au, 93,71 g/t Au, 68,03 g/t Au, 53,01 g/t Au und 16,65 g/t Au aus Gebieten auf McKenzie Island (Nordblock) (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 11. Oktober 2019).Die Ergebnisse aus dem ersten Bohrprogramm des Unternehmens im Sommer 2020 waren ähnlich denen der historischen Bohrungen im Gebiet, bei denen es sich typischerweise um hochgradige Abschnitte geringer Breite handelte (d.h. 0,5m bis 1m mit > 5 g/t Au). Außerdem wurde eine zweite Art der Goldmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet McKenzie entdeckt. Diese längeren (> 100m) eingesprengten, unterhalb von und nahe bei einem Gramm liegenden Goldabschnitte ähneln eher der Art der Mineralisierung, die von Premier Gold auf dem Projekt Hasaga rund 5km östlich des Projektgebiets McKenzie exploriert wurde.Das Konzessionsgebiet Hasaga von Premier Gold beherbergt die vormals produzierenden Minen Hasaga und Gold Shore und befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der regionalen Diskordanz Balmer-Confederation, die als bedeutsames geologisches Merkmal der vormals und zurzeit produzierenden Minen im Gebiet Red Lake gilt. Die Lagerstätten beim Projekt Hasaga beherbergen Schätzungen zufolge eine angedeutete Mineralressource von 1.123.900 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 0,83 g/t Au. *https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61839/Nexus-GOld_NR-20211005_DEPRcom.002.jpegKarte 2: Das Goldprojekt McKenzie, Red Lake, Ontario^ Stichproben haben selektiven Charakter und lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine im Konzessionsgebiet lagernde Mineralisierung zu.* Bei den angegebenen Längen handelt es sich um Abschnitte und nicht um tatsächliche Mächtigkeiten.* HASAGA PROJECT RED LAKE MINING DISTRICT, ONTARIO, CANADA NTS MAP SHEETS 52K/13 AND 52N/04 von Vincent Jourdain (Ph.D., P.Eng.), John Langton (M.Sc., P. Geo.) und Abderrazak Ladidi (P.Geo.) vom 24. Februar 2017).Warren Robb, P.Geo., Vice President, Exploration, ist der designierte qualifizierte Sachverständige des Unternehmens und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Die hierin enthaltenen historischen Bohrdaten wurden von einem qualifizierten Sachverständigen durch einen Vergleich der gemeldeten Analysedaten mit den dokumentierten Analysezertifikaten verifiziert. Der qualifizierte Sachverständige hat die Mineralvorkommen, Standorte ausgewählter Probenahmen und die Standorte der gemeldeten historischen Bohrlöcher verifiziert. Nach Einschätzung des qualifizierten Sachverständigen sind die Daten in der vorliegenden Form angemessen sind und für die Zwecke dieser Pressemeldung verlässlich sind.Nexus Gold ist in Kanada ansässiges Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio von Projekten in Kanada und Westafrika. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die zu 100 % unternehmenseigene, 98 Quadratkilometer große Goldkonzession Dakouli 2 in Burkina Faso (Westafrika) und das rund 1.400 Hektar große Goldprojekt McKenzie in Red Lake (Ontario) gerichtet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung seiner Kernprojekte und strebt gleichzeitig Joint-Venture-, Earn-In- und strategische Partnerschaften für andere Projekte in seinem Portfolio an.Weitere Informationen finden Sie online unter: nxs.goldFür das Board of Directors von Nexus Gold Corp. Alex Klenman, President & CEO604-558-1920info@nexusgoldcorp.comwww.nexusgoldcorp.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der TSX Venture Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!