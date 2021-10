Der Great Reset rollt, perfekter Sturm für Edelmetalle!

Alles steigt, nur die Edelmetalle nicht. Ein Twitter-Beitrag von WSS läßt aufhorchen, sollen doch innerhalb von Minuten fast 400 Millionen Unzen Silber (fast 40% einer Jahresproduktion!) verkauft worden sein, um den Preis gerade einmal um einen Dollar auf 21,50 Dollar zu drücken! Zu diesem explosiven Setup kommen noch Bergbauaktien, die so niedrig wie selten bewertet sind. Im Angesicht des "Great Reset" macht das überhaupt keinen Sinn.Weltweit werden die Volkswirtschaften auf Streß-Niveaus gehalten, die nicht durchzuhalten sind. Auch in Deutschland wird jetzt plötzlich vom LKW-Fahrer-Mangel gesprochen, ein Kraftwerk stellt den Betrieb ein, da die Kohle ausgegangen ist. Probleme, die vor wenigen Monaten für ein hochindustrialisiertes Land noch unvorstellbar waren.In China macht sich ebenfalls Energiemangel breit, der schon zu umfangreichen Anlagenschließungen geführt hat und damit ironischerweise die Containerkrise etwas entschärft. Was nicht hergestellt wird, braucht nicht mehr transportiert zu werden! Auch Brasilien und Indien leiden aus hausgemachten Gründen unter Strommangel. Der Große Reset hat die Welt im Griff.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)