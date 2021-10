Perth Mint: Münz- & Barrenverkäufe im September 2021

© Perth Mint

Die australische Prägestätte Perth Mint gab auf ihrem Blog gestern die Absatzzahlen für Gold- und Silberbullion im September dieses Jahres bekannt. Den Daten zufolge ergab sich im Vergleich zum August sowohl bei den Gold- als auch bei der Silberverkäufen ein Rückgang.Im August hatte die Perth Mint 53.976 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft; hier ergab sich im September ein Anstieg um 83% auf 98.753 Unzen Gold. Im September 2020 hatten die Goldverkäufe bei 62.637 Unzen gelegen, dies bedeutet ein Plus von 58%.Die Silberverkäufe verzeichneten im Monatsvergleich ein Plus von 22%: Im August hatten sich diese auf 1.467.229 Unzen belaufen und erreichten im September 1.789.926 Unzen. Im September 2020 hatten sich die Silberverkäufe auf 1.677.383 Unzen belaufen (+7%).© Redaktion GoldSeiten.de