Der Oktober hat begonnen: Drohen jetzt starke Rückgänge?

Im Oktober geht es sehr oft nach unten. Datenquelle: Wikipedia, us.spindices.com

Im Mittel verläuft der Oktober seitwärts. Quelle: Seasonax

Die Probleme um die chinesische Bauträgergesellschaft Evergrande sorgen für Unruhe an den Aktienmärkten - und jetzt hat auch noch der Oktober begonnen. Dieser Monat hat einen besonders schlechten Ruf. Ist das gerechtfertigt?Sehen Sie sich dazu die extremen Bewegungen genauer an. Die Tabelle zeigt Ihnen die 20 stärksten Tagesrückgänge im Dow Jones. In roter Farbe habe ich die Fälle markiert, die im Oktober stattfanden.Wie Sie sehen, fanden 9 der 20 stärksten Rückgänge im Oktober statt. Das ist weit überproportional. Der Oktober hat also die Neigung zu vielen starken Kursstürzen.Ganz anders sah es hingegen beispielsweise in der ersten Jahreshälfte aus. In diesen 6 Monaten kam es nur zu 2 der 20 stärksten Rückgänge. Der schlechte Ruf des Oktobers kommt also nicht von ungefähr. Doch von den Extremen abgesehen: Wie verläuft der Oktober im Mittel?Um das für Sie zu untersuchen, zeige ich Ihnen den saisonalen Chart des Dow Jones über einen sehr langen Zeitraum. Im Unterschied zu üblichen Charts bildet ein saisonaler Chart nicht den Kurs über einen bestimmten Zeitraum ab. Vielmehr zeigt er den mittleren Verlauf über viele Jahre in Abhängigkeit von der Jahreszeit. Hierzu werden aus den Kursen von in diesem Fall 124 Jahren Mittelwerte gebildet. Auf der horizontalen Achse des Charts ist die Zeit im Jahr eingetragen, auf der vertikalen Achse weist er Preisinformation auf.Im Chart sehen Sie also den typischen saisonalen Kursverlauf auf einen Blick.Wie Sie erkennen können, ist der September, nicht der Oktober der schwächste Monat. Letzterer verläuft insgesamt seitwärts Dieser ist zwar unterdurchschnittlich.Der schlechte Ruf des Oktobers kommt also von besonders starken Rückgängen her, die tatsächlich gehäuft im Oktober auftreten. Sie betreffen einzelne Tage, können sich aber auch auf den gesamten Monat auswirken.© Dimitri SpeckDimitri Speck entwickelt für den Assetmanager Staedel Hanseatic Handelsstrategien. Einen weiteren Themenschwerpunkt seiner Arbeit bilden Gold und Rohstoffe. Er ist Herausgeber der Website www.SeasonalCharts.de , auf der über hundert saisonale Charts gezeigt werden. Im Finanzbuchverlag ist sein Buch " Geheime Goldpolitik " erschienen.