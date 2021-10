Öl-Brent mit Ziel 85,00 USD

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Rohöl der Sorte Brent bleibt unverändert auf Kurs und wie zuletzt am 27. Juli bemerkt, kündigt sich ein Lauf in Richtung des Hochpunktes vom Oktober 2018 bei 85,68 USD an. Das es bei einem Anstieg darüber zu weiteren Preissteigerungen kommen dürfte, erscheint wohl wenig fraglich und so sollte man sich durchaus mit einer Rückkehr über das dreistellige Preisniveau anfreunden. 100,00 USD je Barrel erscheinen daher nur eine Frage der Zeit, auch wenn rein saisonal betrachtet die Preise tendenziell in Q4 zur Schwäche neigen.Sollte es daher bei rund 85,00 USD oder auch früher zu einer möglichen Gegenbewegung kommen, wäre dies unter Gesichtspunkten der Saisonalität keine Überraschung und dürfte vielmehr als Sprungbrett für 2022 dienen. Erst unterhalb von 70,00 USD müsste man sich wieder eher auf der Short-Seite positionieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.