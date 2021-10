Gold - Die Weichen werden schon gestellt Tag

Als der Goldpreis Anfang September im Rahmen der steilen Rally den Widerstand bei 1.833 USD erreicht hatte, sah es zunächst ganz nach der Fortsetzung dieses enormen Anstiegs aus. Doch die Bullen scheiterten an der Hürde und konnten anschließend eine tiefe Korrektur bis an die Unterstützung bei 1.720 USD nicht verhindern. Damit hat sich auch das Aufwärtspotenzial der Ausbruchsbewegung aus einem bullischen Keil deutlich reduziert, die in der letzten Woche an der Haltemarke einsetzte und wieder über 1.755 USD führte. Dennoch gelingt es den Käufern aktuell, die positive Ausgangslage, die auch der Anstieg über die kurzfristige Abwärtstrendlinie unterstreicht, weiterhin zu verteidigen.Aktuell baut sich Kaufdruck knapp unter dem Zwischenhoch bei 1.770 USD auf und deutet eine Fortsetzung der Kaufwelle der letzten Tage an. Das nächste Ziel wäre die große Abwärtstrendlinie auf Höhe der Barriere bei 1.789 USD. Sollte diese direkt oder nach einer kurzen Korrekturphase gebrochen werden, hätte Gold wieder das Potenzial bis 1.810 und 1.833 USD zu steigen. Dort wäre entsprechend wieder mit einer heftigen Korrektur zu rechnen. Doch anschließend könnten selbst die 1.848 USD-Marke und der Widerstand bei 1.875 USD angelaufen werden, ehe der Anstieg zu Ende gehen dürfte.Sollte sich die Schwäche von Anfang September dagegen wieder zeigen und Gold unter 1.740 USD fallen, wäre der Anstieg gestoppt und die Gefahr eines Bruchs der 1.720 USD-Marke, sowie von Abgaben bis 1.670 USD enorm gestiegen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG