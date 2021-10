Palladium - Erholung setzt sich fort

Der Abwärtstrend bei Palladium erreichte in der vergangenen Woche fast schon die Unterstützungszone von 1.763 bis 1.804 USD, an der mehrere Tiefs aus dem Vorjahr für Halt sorgen könnten. Kurz vor der Zone drehte der Wert aber im gestrigen Handel dynamisch nach oben ab und beendete damit die kleine Bodenbildung der letzten Tage. In der Spitze konnte bereits der Widerstand bei 1.997 USD erreicht werden, an dem Palladium zunächst wieder leicht nach unten abprallte.Der Abwärtstrend wird von der kurzfristigen Entwicklung natürlich nicht tangiert, allerdings könnte Palladium den eingeschlagenen Erholungspfad in den nächsten Tagen über 1.997 USD in Richtung 2.100 und 2.149 USD fortsetzen. An dieser Stelle wäre dann wieder mit Gegenwehr der Bären zu rechnen. Allerdings könnte ein Anstieg über 2.149 USD bereits zu einer Kaufwelle bis 2.300 USD führen.Scheitern die Käufer dagegen an der Hürde bei 1.997 USD, könnte ausgehend von 1.900 USD ein weiterer Angriff starten. Darunter sind dagegen Abgaben bis 1.842 USD, letztlich aber auch bis 1.804 und 1.763 USD zu erwarten, ehe die nächste Erholung starten könnte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG