Gold leicht rückläufig; US-Arbeitsmarktbericht voraus

Der Goldpreis war am Freitagmorgen in Asien leicht rückläufig; angesichts des anstehenden US-Arbeitsmarktberichts, der im Laufe des Tages veröffentlicht werden wird, hielten sich Investoren davon ab, allzu große Spekulationen einzugehen, berichtet Investing.com . Der Bericht könnte sich auf die Timeline der Federal Reserve zum Asset-Tapering auswirken.Fed-Vorsitzender Powell erklärte im September, dass es eine allgemeine Abmachung unter den geldpolitischen Entscheidungsträgern gegeben habe, das Asset-Tapering im November 2021 zu beginnen, solange der Arbeitsmarktbericht für September "annehmbar" ausfällt. Die Arbeitslosenmeldungen fielen zudem in der vergangenen Woche auf 326.000, was eine weitere Erholung am Arbeitsmarkt des Landes andeutet.Ebenfalls steht heute die Zinsentscheidung der Reserve Bank of India an, die im späteren Verlauf des Tages veröffentlicht werden wird.© Redaktion GoldSeiten.de