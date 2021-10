Indische Goldschmuckbranche erfährt wieder Aufwind

Die indische Festsaison soll lebhaft werden, berichtet Livemint . Das sind gute Neuigkeiten für die indischen Juweliere, die sich nun auf die lukrativste Verkaufssaison freuen können. Weiterhin gehen die Juweliere von einem erhöhten Verkaufsvolumen aus, da der Goldpreis im Inland seit dem Rekordhoch letzten August um 17% gefallen ist.Etwa 60% bis 70% des indischen Goldkonsums ist auf Schmuck zurückzuführen. Daten des WGCs zeigen, dass die Inder 2020 etwa 3,15 Tonnen Goldschmuck erwarben. Laut Ashish Pethe, Vorsitzender des All India Gem and Jewellery Domestic Council, könnten angestaute Nachfrage und niedrigere Preise die Goldverkäufe im letzten Quartal des Jahres um bis zu 15% höher befördern als im selben Zeitraum von vor 2 Jahren."2020 war ein Ausreißer", so Pethe über das letzte Jahr. "Dieses Quartal haben sich die Goldpreise entspannt und sind vorteilhaft; außerdem finden auch sehr viele Hochzeiten statt."© Redaktion GoldSeiten.de