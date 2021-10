Capital Economics: Silberpreisrückgang um 5% vor Jahresende

Die weltweite Wende hin zur grünen Energie wird nicht ausreichen, um den Silberpreis den Rest des Jahres sowie 2022 zu unterstützen, so aktuelle Recherchen von Capital Economics. In einem Bericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, erklärte Kieran Tompkins von CE, dass man eine eher düstere Sicht auf Silber habe, berichtet Kitco News . Man erwarte, dass sich die Nachfrage im Laufe des nächsten Jahres abschwächen wird.Capital Economics prognostiziert, dass der Silberpreis das Jahr bei etwa 21,50 Dollar beenden wird. Für 2022 erwartet das Unternehmen einen Preisrückgang auf 21 Dollar. Tompkins erklärte, man würde schwächere industrielle Nachfrage am Silbermarkt erwarten. "Es gibt Anzeichen dafür, dass das Wachstum der industriellen Nachfrage nach Silber angefangen hat, zu schwächeln. Tatsächlich ist der [dreimonatige] Durchschnitt der Leistungsbilanz des weltweiten Elektronik-PMIs seit der Spitze im Mai gefallen", so Tompkins."Unsere Erwartungen eines Anstiegs der langfristigen Realrenditen werden die Opportunitätskosten für Silberinvestitionen erhöhen. Außerdem untermauern sie unsere Ansicht, dass der USD an Stärke gewinnen wird, was üblicherweise negativ für den Silberpreis ist", erklärte Tompkins.© Redaktion GoldSeiten.de