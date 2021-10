Endeavour Mining Plc: 500 Mio. Refinanzierung plus Kreditlinie

Endeavour hat in dieser Woche die ausstehenden Bankverbindlichkeiten neu strukturiert: Link Hierzu wurde eine neue Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Coupon von 5% über 500 Millionen USD ausgegeben. Diese dient dazu, die bestehenden Verbindlichkeiten inkl. der Brückenfinanzierung (Teranga Übernahme) neu zu strukturieren.Zusätzlich hat sich das Unternehmen eine 500 Millionen USD Kreditlinie einräumen lassen:Mit dieser Re-Finanzierung plus der neuen Kreditlinie schafft sich Endeavour Mining einen ordentlichen finanziellen Spielraum. Ende Juni hatte Endeavour 910 Millionen USD an Verbindlichkeiten und 833 Millionen USD in Cash.Die Quartalszahlen kommen am 11.11.2021 und grob kalkuliert sollte Endeavour Mining derzeit rund 1 Milliarde USD an liquiden Mitteln haben.Als einer der Top-10 Goldproduzenten der Welt genießt Endeavour Mining ein hohes Ansehen und dies zeigt sich dann auch in entsprechend guten Konditionen bei den Finanzierungen. Eigentlich hat das Management in den vergangenen Monaten erklärt, dass man mit den Übernahmetätigkeiten abgeschlossen hat und man den Fokus nun auf das organische Wachstum und die Exploration der eigenen Projekte legen möchte.Ob dies dann der Wahrheit entspricht, oder ob die aktuell niedrigen Bewertungen im Goldsektor nicht doch zu verlockend sind, werden wir sehen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.