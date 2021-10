Gold in US-Dollar, Wochenchart vom 8. Oktober 2021

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 8. Oktober 2021

Silber ist Ihr Inflationsschutz. Zumal Anleger bei der Suche nach Vermögensschutz und rentablen Möglichkeiten zum Ausgleich dieses inflationären Umfelds nur begrenzte Auswahlmöglichkeiten haben. Silber ist in dieser Hinsicht volatiler und reagiert empfindlicher auf inflationäre Zeiten, was sich in der Divergenz seines Handelsverhaltens gegenüber Gold im letzten Jahr zeigte.Auf den ersten Blick, wenn man sich die prozentualen Preisrückgänge des Goldcharts ansieht, könnte man annehmen, dass Silber das schwächere der beiden Edelmetalle im Rennen um die Aufnahme in Ihr Vermögenserhaltungsportfolio ist.Vergleicht man den Goldchart mit dem obigen Silberchart, so erkennt man, dass Gold seit seinen Höchstständen im August 2020 tendenziell nach unten tendiert, während Silber seitwärts gehandelt wird. Es kann spekuliert werden, dass, sobald sich die Inflationsängste weiter ausbreiten, Silber eine deutlich bessere Performance als Gold aufweisen wird.