Nymex vs. Comex?

Gestern war ein sehr interessanter Handelstag bei den Edelmetallen. Während Platin und Palladium an der Nymex sehr dynamisch aus ihren Formationen nach oben hin ausbrechen durften, wurden die monetären Edelmetalle Gold und Silber an der Comex sofort wieder einkassiert und beendeten den Handelstag da, wo sie ihn begonnen hatten.Kerzentechnisch japanisch gesprochen bildeten Platin und Palladium bullische engulfing candles, während Gold und Silber den Technikern bärische Dojis präsentieren.Beim Palladium sind die kommerziellen Händler per Saldo so long positioniert, wie noch nie zuvor seit Veröffentlichung der CoT-Daten im Jahr 1986.© Dr. Jürgen MüllerEinkaufsgemeinschaft für Sachwerte GmbH