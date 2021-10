Goldpreis leicht rückläufig; Fed bleibt im Zeitplan

Der Goldpreis sank am Montagmorgen in Asien leicht, berichtet Investing.com . Es wird erwartet, dass die US-amerikanische Federal Reserve ihr Asset-Tapering wie anhand ihrer Timeline angekündigt durchführen wird, trotz enttäuschender Arbeitsmarktdaten aus den USA.Der Dollar, der sich normalerweise invertiert zu Gold bewegt, stieg am Montag leicht, während die Rendite der US-amerikanischen 10-Jahresstaatsanleihe am Freitag ihr höchstes Niveau seit Juni 2021 erreichten. Auch wenn der US-Arbeitsmarkt weiterhin die Auswirkungen von COVID spüren wird, so erklärte der Vorsitzende der San Francisco Fed, sei es zu früh, um zu sagen, er sei "zum Stillstand gekommen."Die physischen Goldraten in Indien zeigen zum ersten Mal in mehr als zwei Monaten Preisnachlässe, wobei steigende, inländische Preis die Nachfrage eindämmen. Währenddessen wird erwartet, dass die Käufe in China zulegen, wenn die Märkte nach der Golden Week wieder öffnen.© Redaktion GoldSeiten.de