Barrick informiert über Produktionsfortschritt bei Minen in Tansania

Die tansanischen Minen von Barrick Gold Corp. , North Mara und Bulyanhulu, sind beide auf dem besten Weg, ihre Produktionsziele für 2021 zu erreichen und die erschöpften Reserven durch die Erschließung von Brachflächen zu ersetzen, erklärte Präsident und Chief Executive Officer des Unternehmens Mark Bristow gestern vor Ort.In einer Rede vor den lokalen Medien sagte Bristow, dass das Hochfahren der Produktion bei Bulyanhulu an Dynamik gewinne, da die Leistung der Anlage die Erwartungen übertreffe und die Gewinnungsrate konstant bei 93% liege. Die Steigerung der Tonnage um 11% sei teilweise auf die Investition in drei neue vollautomatische Lader und drei zusätzliche Bohrgeräte zurückzuführen.Die erfolgreiche Umwandlung und Optimierung der Mineralressourcen im oberen Teil von Deep West wurde den Angaben des Unternehmens zufolge abgeschlossen und wird voraussichtlich zu bedeutenden Mineralreserven führen, die den Wert des Minenplans weiter steigern werden. Im Einklang mit seinem langfristigen Engagement in Tansania hat sich Barrick auch Explorationsziele an anderen Stellen innerhalb der Bulyanhulu-Bergbaulizenz gesichert.© Redaktion MinenPortal.de