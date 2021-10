Josh Crumb & David Greely zur Energiekrise in Europa

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Joshua Crumb, dem Chief Executive Officer und Gründer von Abaxx Technologies Inc. sowie David Greely, dem Senior Economic Advisor des Unternehmens über die Energiekrise in Europa. Die von den Engpässen in der globalen Versorgungskette ausgehende, sich weiter verschärfende Krise stelle die Länder, die sich in der wirtschaftlichen Erholung befinden, vor massive Probleme.Laut Greely handle es sich bei der aktuellen Krise vielmehr um zwei miteinander verbundene Energiekrisen, die sich gleichzeitig in Europa und in China abspielen. Das Angebot sei viel knapper als erwartet. Zudem stellt er die Verlässlichkeit Russlands als Einzellieferant aufgrund dessen politischer Beweggründe in Frage.Crumb führt zudem aus, dass für die Finanzierung der für NLG erforderlichen Infrastruktur eine langfristige Sicherheit für die Investoren von Nöten sei. Der Branchenexperte rechne mit einem beispiellosen Wachstum der Rohstoffmärkte – und dies werde zu eine großen Veränderung der Kapitalmärkte führen.© Redaktion GoldSeiten.de