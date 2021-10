Gerald Celente: Ich habe gerade mehr Gold gekauft und mag es mehr denn je

Daniela Cambone sprach jüngst mit dem Trendforscher Gerald Celente über die jüngsten Entwicklungen weltweit.Der Gründer von "The Trends Journal" findet klare Worte für das Bankensystem, welches seiner Meinung nach ein "Verbrechersyndikat" sei. Der Aufkauf von Unternehmensanleihen sei kein Kapitalismus, sondern nichts anderes als die Verschmelzung von Staats- und Unternehmensmacht."Die Wirtschaft geht den Bach runter, und die Preise steigen", warnt er. Der Kryptomarkt werde indes weiter steigen, bis die Regierungen ihn stoppen.Celente bekräftigt in dem Interview seine Vorliebe für Gold. Um sich auf mögliche Turbulenzen an den Märkten vorzubereiten, wenn die Inflation steigt, vertraue er mehr auf Gold als auf alles andere. Er habe erst kürzlich erneut Gold gekauft. "Wir leben unter Bedingungen, die man sich im Januar 2020 nicht hätte ausdenken können", erklärt er.© Redaktion GoldSeiten.de