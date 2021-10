Goldschatz der Inka: Neue Goldmünze aus Österreich

Seit gestern bietet die Münze Österreich die dritte Ausgabe der Münzreihe "Magie des Goldes" an Die neue Münze trägt den Namen "Goldschatz der Inka". Die Wertseite zeigt ein stilisiertes Lama welches Opfergaben aus Gold nachempfunden ist. Dahinter sind eine Wand mit einem offenem Tor und Ornamentik zu erkennen, ein Verweis auf die Coricancha, den Goldenen Tempel. Auf der rechten Seite ist hinter dem Lama ein Sonnengott abgebildet, aus dessen Augen Tränen fließen. Links im unteren Bereich ist die Knotenschrift (Quipu) dargestellt.Die Umseite zeigt einen Oréjon, eine Votivgabe, die einen Inka-Adeligen vorstellt. In seinen Ohrläppchen sind große Löcher zu erkennen, die von den bei den Inka üblichen Ohrpflöcken herrühren. Der Hintergrund zeigt verschieden Ornamente.Die Münze wurde in Proof-Qualität hergestellt (Polierte Platte) und hat einen Nennwert von 100 Euro. Das Feingewicht beträgt ½ Unze, wobei die Münze aus 986er Gold gefertigt wurde. Die Limitierung liegt bei 20.000 Stück.© Redaktion GoldSeiten.de