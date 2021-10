Wie schützt man sich vor der Inflation?

David Lin sprach für Kitco News in dieser Woche mit Ted Oakley, Gründer und Partner von Oxbow Advisors, über die weiter zulegende Inflation und die Möglichkeiten sich dagegen abzusichern.Laut den am Mittwoch veröffentlichten Daten lag die Verbraucherpreisinflation in den USA zuletzt wieder bei 5,4%, gegenüber 5,3 % im August. Oakley zufolge ist eine Vielfalt von Sachwerten erforderlich ist, um sich gegen die höheren Verbraucherpreise abzusichern."Wir glauben, dass man eine Mischung aus Landwirtschaft, Lebensmitteln, Energie und allem, was mit der Herstellung von harten Gütern zu tun hat, haben muss. Auch Immobilien sind eine gute Absicherung. Unglücklicherweise beginnen sie auf einem sehr hohen Niveau, so dass man sie vom Standpunkt des Cashflows aus nicht bewerten kann", erklärt er in dem Interview.© Redaktion GoldSeiten.de