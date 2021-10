Gold - die Bullen attackieren

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Nach den Abgaben vom September, trumpfen insbesondere seit dem letzten Tagen, die Bullen wieder auf und scheinen einen erfolgreichen Monatsabschluss zu präferieren. Wichtig für den Goldpreis ist nunmehr, das Widerstandslevel von 1.830 USD auf Tagesbasis zu überwinden, bevor schließlich die obere und zugleich deckelnde Abwärtstrendlinie des Abwärtstrendkanals seit dem nominellen Allzeithoch vom Sommer des letzten Jahres interessant wird. Im Big-Picture-Chat würde das edle Metall, oberhalb von 1.860 USD, das Ende der noch immer laufenden Korrekturbewegung beschließen.Auf der Südseite gilt es nunmehr, auf das Niveau von 1.765 USD zu achten. Unterhalb dessen würden nämlich wieder Abgaben bis 1.700 bzw. 1.682 USD in den Fokus rücken.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.