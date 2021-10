Capricorn Metals Ltd.: Hervorragender Produktionsstart

Auch so kann ein Produktionsstart funktionieren: Link Capricorn Metals gab in dieser Woche bereits die Quartalszahlen heraus und was ich sehe, übertrifft meine bereits hohen Erwartungen. Die Firma hat erst im Juni die Produktion aufgenommen und konnte nun im 3. Quartal bereits 24.329 Unzen Gold produzieren. Das Management hat also eine Meisterleistung erbracht.Obwohl man das dritte Quartal noch als "Produktionsstart" deklariert hat, konnten über 24.000 Unzen produziert werden und dies mit der Verarbeitung von minderwertigem Erz aus dem ersten Cut des Open-Pits.Dabei hat man dann auch noch Geld verdient und einen Cash-Flow von 27,6 Millionen AUD erzielt. Ende des Quartals hatte Capricorn 14,7 Millionen AUD Cash, nachdem man bereits 5 Millionen AUD Kreditrückzahlung getätigt, weitere 12,8 Millionen an Entwicklungskosten bezahlt und die Akquisition von MT. Gibson abgeschlossen hat:Die Bankverbindlichkeiten lagen somit nur noch bei 85 Millionen AUD und ab diesem Quartal wird Capricorn dann auch damit beginnen, die AISC auszuweisen.Ein Produktionsstart wie man sich ihn wünscht und die Aktie hat auch dementsprechend gut angezogen. Das Unternehmen wächst nun in die vorher etwas hohe Bewertung hinein und ich sehe keinen Grund, mich hier trotz der hohen Gewinne (Kauf bei 0,25 Euro) zu verabschieden.Eine traumhafte Entwicklung seit unserem Kauf im März 2019, sowohl fundamental als auch kurstechnisch:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.