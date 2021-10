WGC: Chinas Goldmarkt im September

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog in dieser Woche die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im September. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.Sowohl die inländischen als auch die internationalen Goldpreise fielen im September. Der lokale Goldpreisaufschlag stieg jedoch weiter an, da die physische Goldnachfrage in China zunahm, und betrug im Monatsdurchschnitt 7,5 USD/Unze.Die chinesischen Gold-ETF verzeichneten inmitten eines schwächeren Wirtschaftswachstums und eines volatilen Aktienmarktes den vierten monatlichen Zufluss in Folge und erreichten im September mit 73 Tonnen (4 Mrd. US$, 27 Mrd. RMB) den zweithöchsten Wert aller Zeiten.Mit dem Herannahen der Hochsaison für den Goldverbrauch stieg die physische Goldnachfrage in China: Sowohl die Goldentnahmen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) im September als auch die Goldeinfuhren im August waren – nach den neuesten verfügbaren Informationen – im Vergleich zum Vormonat höher.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de