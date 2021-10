Indiens Goldimporte stark gestiegen

Wie Scrap Monster unter Berufung auf die jüngsten Daten des indischen Handelsministeriums berichtet, sind die Goldimporte Indiens zuletzt stark angestiegen.Demnach beliefen sich die Goldeinfuhren des Landes im diesjährigen September auf 5,11 Mrd. $. Im Vorjahresmonat hatten die Importe dagegen nur 601,4 Mio. $ erreicht.Die Goldeinfuhren des Landes in den ersten sechs Monaten des laufenden Fiskaljahres verzeichneten ebenfalls einen starken Zuwachs. Die Importe betrugen im Zeitraum von April bis September dieses Jahres insgesamt 24 Mrd. $, was in erster Linie auf die gestiegene Goldnachfrage im Land nach der Lockerung der Beschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zurückzuführen sei. Im entsprechenden Zeitraum des vorherigen Fiskaljahres hatten die Einfuhren nur 6,8 Mrd. $ erreicht.© Redaktion GoldSeiten.de