Gareth Soloway: Die Fed wird "abgeschafft", BTC wird globale Reservewährung

David Lin, Moderator von Kitco News, sprach auf dem Future Blockchain Summit in Dubai mit Gareth Soloway, dem Chefmarktstrategen bei IntheMoneyStocks.com, über dessen Prognose zur Zukunft der Kryptowährungen und der Edelmetalle.Der Tradingexperte geht nach eigener Aussage davon aus, dass die Politik der Notenbanken zu einem Zusammenbruch des monetären Systems führen wird, worauf ein Reset folgen dürfte: "Was ich tatsächlich erwarte, ist ein totaler Zusammenbruch des Geldsystems. Es wird also einen Reset geben müssen. Und ich glaube, dass das, was wir als Land, als Welt, durchmachen werden, etwas ist, das so schlimm wie, wenn nicht schlimmer als, 1929 in den dreißiger Jahren der Großen Depression sein wird, es wird katastrophal sein. Aber aus ihrem Staub werden sich Bitcoin und Kryptowährungen erheben und die Zukunft der Gesellschaft sein", so Soloway.Von einer solchen Entwicklung sollten neben den Kryptos auch Gold und Rohstoffe im Allgemeinen profitieren. Nach einem Szenario, wie es Soloway beschreibt, dürfte Gold locker über 5.000 USD liegen und Bitcoin über 500.000 USD.© Redaktion GoldSeiten.de