EcoGraf Ltd.: Erfolgreicher Abschluss des Produktqualifizierungsprogramms

18. Oktober - EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK, WKN: A2PW0M, OTCQX: ECGFF) freut sich mitteilen zu können, dass es ein Produktqualifizierungsprogramm für einen großen Anodenhersteller erfolgreich abgeschlossen hat, bei dem das HF-freie Batterieanodenmaterial von EcoGraf(TM) besser als das Referenzmaterial bestehender Produzenten abgeschnitten hat.Das umfangreiche Programm wurde von dem potenziellen Kunden durchgeführt, um die Leistung des HF-freien Produkts, das EcoGraf in seiner neuen Anlage für Batterieanodenmaterial in Westaustralien herstellen wird, einer Prüfung zu unterziehen.Zur Aufbereitung der Produktprobe gehörte ein umfangreiches abgeschlossenes Programm zur mechanischen Formgebung unter Verwendung kommerzieller Anlagen in Zusammenarbeit mit einem führenden internationalen Anlagenhersteller (siehe Meldung vom 14. Juli 2021 "Großtechnisches Programm liefert 20 % höhere Produktausbeute"), gefolgt von einer HF-freien Reinigung in einer Pilotanlage, die EcoGraf mit einer der führenden australischen Rohstoffprüforganisationen errichtet und in der das Unternehmen seine bauvorbereitenden Reinigungsprogramme durchgeführt hat (siehe Meldung vom 27. Mai 2021 "Bauvorbereitende Locked-Cycle-Testarbeiten abgeschlossen").Die EcoGraf-Produktprobe erfüllte nicht nur die physikalischen und chemischen Spezifikationen des Anodenherstellers, sondern schnitt auch bei elektrochemischen Halbzellentests besser ab als Referenzmaterialien. Das Unternehmen ist hocherfreut über die Ergebnisse, die eine weitere Bestätigung für die Effektivität seiner ökologisch überlegenen EcoGraf(TM)-Verarbeitungstechnologie sind, mit der Anoden-, Batterie- und Elektrofahrzeughersteller mit hochwertigem, nachhaltig produziertem Batterieanodenmaterial versorgt werden.Dies ist ein entscheidender Meilenstein für das Unternehmen, da es die Baupläne für seine neue, hochmoderne EcoGraf(TM)-Batterieanodenanlage abschließt, welche international die erste ihrer Art sein wird, Sie wird in die schnell wachsenden Batteriemärkte in Asien, Europa und Nordamerika ihre Produkte exportieren, um den globalen Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen.EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.Die neue hochmoderne EcoGraf-Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle HF-freie Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf(TM)-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern.Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie.Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar: https://www.ecograf.com.au/#home-videoFolgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter oder abonnieren Sie den Newsletter des Unternehmens für die neuesten Meldungen, Pressemitteilungen oder Marktinformationen.INVESTORENAndrew Spinks, Managing DirectorT: +61 8 6424 9002Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.