Apollo Consolidated: Ramelius mit Übernahmeangebot

Wie am Freitag berichtet, ging Apollo Consolidated, nicht zu verwechseln mit unserem Depotwert Apollo Minerals (ASX: AON), in die Handelsaussetzung aufgrund einer "potenziellen Unternehmenstransaktion".Heute dann das Übernahmeangebot des Goldproduzenten Ramelius Resources (ASX: RMS) für die Firma.Ramelius bietet 0,34 AUD je Aktie in Cash plus 0,1375 eigene Aktien für eine Aktie von Apollo:Eine Übernahme in Cash plus eigene Aktien mit einer Übernahmeprämie von rund 30-40% auf die volumengewichteten Durchschnitte der üblichen Zeitrahmen.Das Management hat bereits bekundet, dass sie zufrieden mit dem Angebot sind und wollen ihre Stimme für die Übernahme abgeben. So raten sie dies auch den Aktionären.Die Aktie von Ramelius etwas schwächer heute mit einem Schlusskurs von 1,585 AUD, womit das Angebot auf Schlusskursbasis folgendermaßen aussieht:Die Aktie von Apollo ging bei 0,52 AUD aus dem Handel, was der übliche Sicherheitspuffer ist:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.