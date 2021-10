Goldpreis steigt, während US-Dollar und Treasury-Renditen schwächeln

Der Goldpreis legte am heutigen Dienstag zu. Ein schwächerer US-Dollar und die Renditen von US-Anleihen boten Unterstützung, selbst wenn die Zentralbanken sich auf eine Lockerung der wirtschaftlichen Anreize zubewegen. Dies berichtet Reuters Der Dollar fiel gegenüber einem Währungskorb auf ein Zwei-Wochen-Tief, was dem Goldpreis Auftrieb verleiht, da es in anderen Währungen günstiger gekauft werden kann. Weiterhin gaben die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen nach, was wiederum die Opportunitätskosten von Gold senkt."Gold bewegt sich zwar innerhalb einer Handelsspanne, aber wenn es sich über der Marke von 1.760 $ hält, könnte es wieder auf 1.782 $ und möglicherweise sogar auf 1.800 $ steigen", erklärte Nicholas Frappell, Global General Manager bei ABC Bullion. Ein Unterschreiten von 1.759 $ könnte den Goldpreis indes auf 1.737 bis 1.741 $ drücken.Jedoch seien die Leute nicht überzeugt genug, um sich intensiv "long Gold" zu positionieren und die Makroinvestoren scheinen nicht deutlich mehr Gold zu kaufen, um sich gegen die Inflation abzusichern, meint Frappell. Das Zurückfahren der Stimulierung durch die Zentralbanken sei seiner Meinung nach unumgänglich.© Redaktion GoldSeiten.de