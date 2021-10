Weltgrößter Uranförderer beteiligt sich an physischem Uranfonds

Kazatomprom, der größte Uranförderer weltweit, meldete gestern seine Beteiligung an einem physischen Uranfonds namens ANU Energy OEIC Ltd. mit Sitz in Astana.Der Fonds wird physisches Uran als langfristige Investition halten, wobei die anfänglichen Käufe durch die Investition der Gründer in Höhe von insgesamt 50 Millionen US-Dollar finanziert werden, die zu 48,5% von Kazatomprom, zu 48,5% von der National Investment Corporation der Nationalbank von Kasachstan und zu 3% von Genchi Global Limited (dem Fondsmanager) stammen.Mazhit Sharipov, CEO von Kazatomprom, erklärte: "Die Gründung von ANU Energy ist ein Projekt, das seit fast vier Jahren als Teil der breiteren wertorientierten Strategie von Kazatomprom entwickelt wird, und der Fonds wird im Umfeld eines knapper werdenden Angebots operieren, was positive Vorteile für seine Anteilseigner mit sich bringt."© Redaktion GoldSeiten.de