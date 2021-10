Steve St. Angelo: Nachfrage nach physischem Gold in Form von Münzen steigt

Wie der Marktbeobachter Steve St. Angelo berichtet , sind die Verkäufe von American Gold Eagles der U.S. Mint zuletzt stark angestiegen.Demnach wurden von Monatsanfang bis zum 18. Oktober 119.500 Unzen in verschiedenen Stückelungen der beliebten Anlagemünzen nachgefragt. Im gesamten September hatten die Verkäufe sich auf 75.000 Unzen belaufen. Damit ergab sich bereits in den ersten Wochen eine Steigerung um 60% im Vergleich zum Vormonat.Mit dem starken Anstieg der Gold Eagle-Verkäufe im laufenden Monat ist die Gesamtzahl der im bisherigen Jahresverlauf abgesetzten Gold Eagles auf 1.042.000 Unzen gestiegen, den höchsten Stand seit 2009. Im Gesamtjahr 2020 hatten sie 844.000 Unzen erreicht.St. Angelo geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Verkäufe im Gesamtjahr 2021 1.150.000–1.200.000 Unzen erreichen werden.© Redaktion GoldSeiten.de